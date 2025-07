Dal Progetto Fiöi alla Superlega: Giulio Colasanti nuovo centrale del Cuneo Volley

Cuneo Volley conferma la propria attenzione verso i giovani talenti, mantenendo la tradizione del progetto Fiöi: anche quest’anno un atleta del vivaio cuneese viene promosso in prima squadra al termine del percorso giovanile. Si tratta di Giulio Colasanti, centrale romano arrivato a Cuneo due anni fa dalla Polisportiva Dilettantistica Apsia Sport Club, che entra a far parte del roster biancoblù in Superlega. La sua crescita è stata significativa: vivendo nella foresteria, ha imparato a gestirsi lontano da casa, alternando allenamenti, studio e vita quotidiana, fino al diploma appena conseguito al Liceo Scientifico di Cuneo.

Nelle ultime due stagioni, Giulio ha seguito le partite della squadra dalla tribuna insieme ai compagni e agli allenatori per analizzarle. Ora, invece, si prepara a vivere il campo da protagonista.

(Foto Giribirigì)

Di seguito l'intervista a Colasanti effettuata dall'Ufficio Stampa di Cuneo Volley:

Qual è la prima sensazione che hai provato nell’essere chiamato in prima squadra?

"Soddisfazione, per la coronazione degli sforzi fatti da quando ho cominciato a giocare, e soprattutto per quelli degli ultimi due anni".

Cosa significa per te far parte di una squadra di Superlega?

"⁠Significa avere la possibilità di allenarmi ad alto livello, con professionisti esperti del massimo campionato italiano, ma soprattutto poter imparare da loro nel quotidiano in palestra".

Cosa ti aspetti dalla stagione e qual è il tuo obiettivo personale?

"Mi aspetto di migliorare il più possibile tecnicamente e fisicamente, ma in special modo mentalmente, apprendendo dai compagni di squadra più esperti. Personalmente spero di migliorare quotidianamente e raggiungere un livello competitivo per ritagliarmi qualche opportunità".