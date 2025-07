Volley: il San Rocco 85 Open Maschile è campione d'Italia CSI

Il San Rocco 85 Open Maschile Volley si è laureato campione d’Italia CSI.



A Perugia si è svolta l’attesissima finale contro il Liotri Volley Battiati di Catania, al termine di un percorso impeccabile nella manifestazione, segnato da cinque vittorie in altrettante partite.

Questo trionfo rappresenta il coronamento di un sogno coltivato per anni e il risultato di un immenso lavoro svolto da una società composta interamente da volontari che dedicano il loro tempo prezioso ai bambini e ai ragazzi, sia nel calcio che nella pallavolo, gestendo ben 350 tesserati.

La Partita

Primo set: L’inizio è stato un po’ in salita per i cuneesi, parsi leggermente contratti così da subire il gioco avversario e ritrovarsi otto per 7 a 2. Ma è stato l’ingresso in battuta di Maio a cambiare le sorti del set. Da quel momento, i ragazzi hanno ritrovato determinazione e convinzione, ribaltando il punteggio e portandosi in vantaggio per 10 a 7. Da lì in poi, hanno mantenuto e persino ampliato il distacco, aggiudicandosi il primo set!



Nel cambio campo, la panchina era un’esplosione di incoraggiamenti per i giocatori in campo. Si sentivano forte le urla di Fabry Pepino, a cui bruciava ancora la sconfitta subita in finale qualche anno fa, persa 15 a 12 al quinto set.



Secondo Set: Anche il secondo set ha visto un avvio difficile, con i cuneesi sotto per 3 a 0. Ma ancora una volta, la squadra ha saputo reagire prontamente. Un eccezionale turno in battuta di Kiki ha scavato il solco decisivo, permettendo alla squadra di prendere il largo e chiudere il set in scioltezza.