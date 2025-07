SuperLega, su il sipario: Cuneo pronta ad “assorbire esperienza”. Battocchio premiato miglior allenatore di A2

Domani, martedì 15 luglio, prende il via la tradizionale tre giorni di Volley Mercato al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna. Un appuntamento ormai imprescindibile per il movimento pallavolistico nazionale, che vedrà la partecipazione di dirigenti, tecnici, addetti ai lavori da tutta Italia.

Il programma si annuncia fitto e ricco di spunti: la giornata inaugurale sarà dedicata a una tavola rotonda sulle attività di segreteria generale, seguita da un incontro su ticketing ed engagement. Nel pomeriggio, spazio ai media e ai nuovi uffici stampa, con aggiornamenti sulle tecnologie adottate nei campionati di SuperLega, Serie A2 e A3.

Mercoledì 16 luglio sarà il giorno del rebranding della Lega Pallavolo Serie A, presentato ufficialmente alle ore 12.00. La giornata proseguirà con focus su comunicazione e sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nello sport business, oltre a un approfondimento sulle prospettive di riforma del lavoro sportivo, con la partecipazione di figure istituzionali di primo piano. Al termine della giornata saranno pubblicate le rose complete delle squadre per la stagione 2025/26.

Giovedì 17 luglio, dalle 14.30, l’evento più atteso: la presentazione ufficiale della stagione e dei calendari 2025/26, con ospiti, artisti, premiazioni e l’annuncio di tutte le novità che caratterizzeranno il prossimo campionato.

Non mancheranno, inoltre, le finestre di tesseramento: l’Ufficio Tesseramenti FIPAV si trasferirà a Bologna per l’occasione, con scadenze fissate al 16 luglio per la SuperLega e per Serie A2/A3.

Per Cuneo Volley sarà presente quasi tutta la dirigenza: il presidente Gabriele Costamagna, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, la team manager Silvia Canale, il direttore generale Davide Bima, il responsabile marketing Dario Da Roit e naturalmente l’addetta stampa Stella Testa.

L’obiettivo è chiaro: “Essere come spugne”, come sottolinea la società: “Proveremo ad assorbire quante più esperienze e consigli, che emergeranno sicuramente dai colleghi più navigati – dicono –. Sappiamo che le differenze tra A2 e SuperLega sono notevoli in tutti gli ambiti, non solo sul campo, ma la Lega Pallavolo ha messo in calendario degli incontri interessanti, sicuramente al passo con i tempi”.

In questa occasione si svolgerà anche il 35° Premio “Costa–Anderlini” per il miglior allenatore della stagione: Matteo Battocchio sarà premiato come miglior coach della Serie A2 2024/25. Gli altri premi andranno a Fabio Soli per la SuperLega e Nicola Esposito per la Serie A3.

L’attesa più grande, però, resta quella di conoscere i calendari della nuova stagione, un momento che ogni anno accende l’entusiasmo di società, atleti e tifosi.