Freedom FC Women conferma Raffaella Giuliano per la Serie B 2025-26

La Freedom FC Women ha ufficializzato la prima conferma per la rosa 2025-26 di Serie B: si tratta di Raffaella Giuliano, esterno sinistro classe 1998 originaria di Caianello. Dopo una stagione 2024-25 in cui ha collezionato 26 presenze e segnato una rete, l’atleta continuerà a vestire i colori biancoblu per il secondo anno consecutivo.

Giuliano vanta un’esperienza importante, avendo militato in club come Napoli, OSA F.C., RES Roma, Lady Buccaneers, Pomigliano e Lazio. La sua conferma rappresenta un punto fermo per la squadra guidata da mister Michele Ardito, che punta a costruire un gruppo competitivo e coeso per affrontare una stagione impegnativa nel campionato di Serie B femminile.

Il club e la giocatrice guardano con fiducia alla nuova annata, consapevoli dell’importanza di mantenere continuità e qualità in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati.