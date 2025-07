Gruppo Gino acquisisce Hyundai: ad Alba una nuova esperienza di mobilità all’insegna dell’affidabilità

Una nuova importante realtà si aggiunge al panorama automobilistico della Granda: da lunedì 14 luglio il Gruppo Gino apre ufficialmente al pubblico la sua concessionaria Hyundai ad Alba, segnando l'inizio di un nuovo capitolo fatto di innovazione, servizio e affidabilità.

Dopo anni di crescita e consolidamento, Gino amplia la sua offerta abbracciando un brand in forte ascesa come Hyundai, portando ad Alba un punto di riferimento completo per tutti coloro che cercano un’auto all’altezza delle esigenze contemporanee, senza rinunciare a un’assistenza curata e professionale.

"Per noi di Gino – spiega il management del gruppo – la cura del cliente è un valore fondamentale. Chi sceglie Hyundai ad Alba potrà contare su un servizio a 360 gradi: dalla consulenza all’acquisto fino all’assistenza post-vendita. Non si tratta solo di vendere un’auto, ma di accompagnare il cliente in tutto il suo percorso di mobilità."

Presso la nuova sede, in Corso Asti 1, i clienti troveranno un team di professionisti dedicati, pronti ad accogliere e guidare nella scelta del modello più adatto – sia termico che ibrido o elettrico – con un’officina specializzata per garantire assistenza continua, precisa e puntuale.

L’unione tra la solidità e l’esperienza del Gruppo Gino e l’affidabilità e l’innovazione del marchio Hyundai crea un connubio ideale per chi cerca un partner serio e competente nel mondo dell’auto.

Con questa nuova apertura, Gino conferma ancora una volta il proprio impegno a investire nel territorio e a offrire un’esperienza d’acquisto e assistenza che mette davvero al centro il cliente.