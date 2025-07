A Grinzane raccolti oltre 8.000 euro nel ricordo di “Betto” Rolfo

Un grande successo per la seconda edizione di “Tutti in piazza per Alberto”, l’evento organizzato a Grinzane Cavour per ricordare Alberto “Betto” Rolfo, scomparso a soli 16 anni nel novembre del 2023. La piazza si è riempita di famiglie, amici, volontari e cittadini che, con grande partecipazione emotiva, hanno trasformato il dolore in un gesto concreto di solidarietà.

Grazie al sostegno di chi ha organizzato, di chi ha preparato e di chi ha partecipato, è stato possibile donare 8.175 euro all’AITC – Associazione Italiana Tumori Cerebrali, che si occupa di supportare i pazienti e le famiglie in tutte le fasi della malattia, promuovendo una presa in carico globale e sostenendo la ricerca.

“Una seconda edizione molto positiva – ha commentato il sindaco Gianfranco Garau – perché si sono raccolti più fondi per la ricerca, perché nell’organizzazione c’è stato un grande lavoro di squadra e perché è bellissimo vedere tante famiglie del paese partecipare a questo evento di inizio estate.” L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la famiglia Rolfo, promotrice dell’iniziativa, la Pro Loco di Gallo Grinzane e i tanti volontari che hanno lavorato per la riuscita della serata.