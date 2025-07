Pontechianale dice no ad una nuova interruzione di energia elettrica in piena stagione estiva

Un giorno di stop, in piena estate, è stato tollerato, ma due no.

Per questo il sindaco Andrea Allasina, dopo l'interruzione della corrente di martedì scorso ha scritto alla Enel Green Power per scongiurare il nuovo black-out forzato in programma per giovedì 17 luglio.

E sembra averla vinta.

I vertici della società di distribuzione dell'energia elettrica, capendo il disagio che si reca in alta stagione ad una località turistica, hanno rinviato l'intervento di manutenzione al mese di settembre. Quindi si invalidano tutte le comunicazioni pubbliche di Enel circa l'interruzione dell'energia elettrica presso abitazioni, uffici ed esercizi il 17 luglio: la distribuzione quel giorno resterà regolare. Il sindaco, per evitare incomprensioni, ha comandato di eliminare tutte le affissioni al riguardo.

Spiega il sindaco: “Abbiamo espresso con un certo vigore la nostra contrarietà ad una scelta non condivisa consci del fatto che questo intervento di manutenzione sarebbe caduto in un periodo di elevata presenza turistica: un'interruzione del servizio avrebbe comportato notevoli disagi, compromettendo la regolare attività di operatori economici, cittadini e visitatori, con conseguenza negative sull'immagine e l'economica del territorio”.

Aggiunge Allasina: “In occasione della precedente giornata di stop è stato necessario chiudere gli uffici comunali per l'impossibilità di garantire la normale attività lavorativa ai dipendenti. Ho raccolto personalmente segnalazioni di malcontento da parte di commercianti, lavoratori, residenti e villeggianti, che denunciano l'inadeguatezza e inopportunità di queste manutenzioni in un periodo di grande afflusso. Ci auguriamo che, per il futuro, queste scelte tecniche, meglio se condivise, contemperino anche il rispetto della vita economica e sociale della nostra comunità”.