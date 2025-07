Proseguono gli appuntamenti con il Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche

Un’estate di meraviglia e poesia circense prosegue tra magia, teatro fisico e riflessioni sull’identità La carovana del Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche continua il suo viaggio tra le meraviglie del circo contemporaneo nei luoghi più evocativi di Mondovì e delle sue valli.

Giunto all’ottava edizione, il festival si conferma sempre più diffuso sul territorio, portando l’arte circense anche oltre i confini cittadini, in un dialogo continuo con il paesaggio, le comunità e gli spazi più sorprendenti del Monregalese. Durante la settimana del 15 luglio, due nuovi appuntamenti porteranno il pubblico a scoprire ancora una volta la forza narrativa e poetica del circo contemporaneo:



Giovedì 17 luglio



CAPUT – Compagnia Ditta Polletti



Mondovì Breo – Chapiteau Piazzale Giardini – ore 10:30



Una commedia surreale e poetica per i più giovani, tra oggetti che si trasformano, routine che si perdono nel tempo e una festa di Capodanno che sembra non finire mai. Un racconto circense sullo scorrere del tempo e sull’assurdo che si nasconde nella quotidianità.



Sabato 19 luglio



MALLEABILE – Peppino Marabita



San Michele Mondovì – ore 21:30



Un appuntamento che conferma la vocazione territoriale dell’edizione 2025: Malleabile è un vortice di trasformazioni tra teatro fisico e giocoleria poetica. Uno spazzino si fa acrobata, un danzatore diventa clown. Uno spettacolo che racconta l’imprevedibilità della vita, con ironia, stupore e una continua complicità con il pubblico.



In arrivo la prossima settimana…



HEROES – Compagnia blucinQue



Giovedì 24 e venerdì 25 luglio – Mondovì Breo – Chapiteau Piazzale Giardini – ore 21:30



Una potente esplorazione dell’identità e della metamorfosi, ispirata alle parole di Fernando Pessoa e all’eclettismo di David Bowie. Sei performer e una musicista dal vivo intrecciano danza, teatro fisico e suono elettronico in un viaggio visionario tra figure iconiche, clown storici e personaggi onirici. Heroes è un tributo alla complessità dell’essere umano e alla continua reinvenzione di sé.



Il Festival è ideato da A.S.D. L’Albero del Macramè – Arte & Cultura, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC, numerosi Comuni del Monregalese e in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e centro di produzione blucinQue Nice.



Piazza di Circo è un festival che si fa territorio, incontro e meraviglia. Un’occasione unica per riscoprire, attraverso lo stupore, il valore dell’arte che ci unisce, diverte e fa riflettere.