"Si prega di contattare i nostri uffici ASI": allarme per la nuova truffa via SMS

Sta circolando in queste ore un SMS sospetto che diversi cittadini hanno ricevuto sui propri telefoni cellulari. Il messaggio invita a contattare presunti “uffici ASI” al numero 895..., sostenendo che vi siano “comunicazioni che La riguardano”.

Come segnalavamo nelle scorse ore il prefisso telefonico 895 è utilizzato per servizi a pagamento che possono comportare costi molto elevati.

La sigla “ASI” – volutamente ambigua – può facilmente essere confusa con quella dell’ASL, l’Azienda Sanitaria Locale. Per questo motivo l’ASLCN1 ha deciso di intervenire con una comunicazione ufficiale smentendo qualsiasi coinvolgimento e chiarendo di non aver attivato alcun numero telefonico di questo tipo: "Si precisa che L'Asl Cn1 non invia messaggi richiedendo di contattare Call Center. Si invita l'utenza a non tentare in alcun modo di contattare il numero presente nel messaggio ricevuto e di segnalare questi casi alle Forze dell’Ordine".

Anche l'ASI - Automotoclub Storico Italiano, a seguito di segnalazioni su messaggi sms che invitavano a rivolgersi a “uffici A.S.I.” attraverso numeri di tipo 895895XXXX, smentisce qualsiasi collegamento con tale comunicazione.

Si tratta a tutti gli effetti di una truffa telefonica, già segnalata anche in altre città italiane.

Massima attenzione, quindi, per evitare di cadere nella trappola.