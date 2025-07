Calcio B Femminile, Freedom FC Women rinforza il centrocampo con l’arrivo di Emma Errico

La Freedom FC Women annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Emma Errico, centrocampista classe 1994 originaria di Savona.

Cresciuta nell’Amicizia Lagaccio, Errico ha maturato un’importante esperienza professionale, giocando tra Serie A e B con diverse squadre. Tra il 2014 e il 2017 ha vestito la maglia del Cuneo, prima di passare al San Zaccaria. Successivamente sono arrivate le esperienze con Tavagnacco, Sassuolo, Napoli, Verona e Parma.

Nell’ultimo biennio, Emma Errico è stata protagonista nel Genoa, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in massima serie della squadra ligure. Ora la centrocampista è pronta a mettersi in gioco nella nuova avventura con la Freedom FC Women per la stagione 2025-26 di Serie B. Un ritorno atteso e un innesto di grande spessore per il club cuneese.