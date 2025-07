Calcio, serie C. Il Bra si tinge di giallorosso con Stefano Sorrentino nuovo direttore tecnico

L’A.C. Bra ha ufficialmente nominato Stefano Sorrentino direttore tecnico, un incarico di grande rilievo per il club giallorosso. Classe 1979, con una carriera da portiere in Serie A e esperienza internazionale, Sorrentino arriva a Bra dopo anni di successo, portando con sé passione, professionalità e leadership.

Da sempre legato al calcio non solo come giocatore ma anche come allenatore di portieri e opinionista sportivo in televisione, Sorrentino si appresta a essere il “collante” ideale tra la società, l’allenatore Fabio Nisticò e il direttore sportivo Ettore Menicucci.

Ieri pomeriggio (lunedì 14 luglio) ha già partecipato al raduno della squadra presso l’Attilio Bravi e al primo allenamento, dando un segnale chiaro della sua voglia di mettersi al lavoro per la nuova stagione.