Nicole Bracco in maglia tricolore protagonista al Giro d’Italia Interregionale Trofeo Rosa

Domenica 13 luglio 2025 a Ròdigo (Mantova) è andata di scena la diciassettesima tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa.

Una gara dal tacciato senza particolari difficoltà tecniche né altimetriche, una gara che si può definire "di transizione" e che si pone tra gli appuntamenti "clou" della stagione, ovvero il campionato italiano su strada svoltosi lo scorso 5 luglio, i campionati regionali su pista in programma in questa settimana e il prossimo campionato italiano su pista che si svolgerà al velodromo di Firenze nella prima settimana di agosto.

Una delle note sicuramente più suggestive della giornata è stato l'esordio al via delle maglie tricolori di Nicole Bracco e della compagna di squadra Aurora Cerame neocampionesse italiane su strada per le categorie esordienti donne entrambe portacolori della SC Cesano Maderno. L'emozione del saluto al tricolore di tutta la cittadinanza di Rodigo che ha posto in prima fila le due campionesse al via è stato un riconoscimento di altissimo valore e significato.

La gara si è svolta con grande regolarità, senza particolari veemenze da parte delle atlete che hanno chiuso in volata a ranghi compatti segnando una velocità media di 35 km/h. A vincere la sua prima gara di stagione è stata la bresciana Viola Emma Bossini portacolori del ASD Mazzano, mentre le tricolori Bracco e Cerame chiudono rispettivamente al quinto e quarto posto di categoria.

Bracco e Cerame rimangono entrambe saldamente al comando della classifica del Trofeo Rosa consolidando ulteriormente il loro primato sulle loro dirette contendenti. Una particolarità da segnalare è che nonostante la leadership esse non vestiranno più il rosa in gara in quanto la divisa tricolore per regolamento FCI ha la priorità d'importanza su qualsiasi altra maglia. Da segnalare l'ottima prestazione di Letizia Parini, compagna di team di Nicole Bracco, che coglie la quarta piazza al termine della gara destinata alle allieve.

Appuntamento a sabato 19 luglio con la diciottesima tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa che si terrà in terra Bresciana nello splendido paesaggio di Villanuova Sul Clisi sulle colline limitrofe alla sponda Lombarda del lago di Garda.