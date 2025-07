Armony Floor: un modello industriale italiano che trasforma il legno in progetto

Con sede a Coriano, in provincia di Rimini, l’azienda produce in Italia ogni singolo elemento delle proprie collezioni: dal legno grezzo fino al prodotto finito. Niente outsourcing, nessun intermediario, nessuna ambiguità nella filiera. Tutto è sotto controllo diretto. Questa impostazione consente di rispondere con precisione alle esigenze di progettisti, imprese e committenti, riducendo margini di errore e tempi non controllabili.

Una gamma che si adatta agli spazi e al linguaggio del progetto

Il catalogo Armony Floor si articola in oltre sessanta referenze che spaziano per essenza, formato, finitura e destinazione d’uso. La collezione si costruisce attorno al rovere, declinato in lavorazioni naturali, termotrattate o spazzolate, ma si amplia con legni tropicali, bamboo ad alta densità e noce.

Accanto alle varianti materiche, l’azienda propone moduli prefinito, formati flottanti e pavimentazioni SPC, concepite per ambienti umidi o soggetti a usura intensa. Completano la proposta le linee outdoor, resistenti a escursioni termiche e agenti atmosferici.

Armony Floor non si limita a fornire superfici, ma costruisce un’offerta strutturata anche dal punto di vista compositivo. I parquet colori, per esempio, non sono sviluppati come semplici alternative decorative, ma come strumenti progettuali pensati per restituire coerenza cromatica, risposta alla luce e armonia visiva.

Prestazioni certificate e materiali responsabili

Ogni parquet prodotto da Armony Floor nasce da essenze selezionate, provenienti esclusivamente da foreste certificate FSC. Le vernici e i collanti impiegati sono privi di formaldeide e conformi alle normative europee più restrittive in tema di sicurezza indoor.

Il ciclo produttivo è ottimizzato per ridurre l’impatto ambientale, con attenzione al consumo energetico, agli scarti e all’efficienza degli impianti. Tutti i pavimenti sono garantiti 25 anni: un impegno formale che corrisponde a una progettazione orientata alla durabilità reale, non teorica.

Strumenti concreti per scegliere con precisione

Il sito ufficiale dell’azienda, www.pavimentieparquet.com, è stato progettato per offrire uno spazio di consultazione professionale e operativo. Qui è possibile esplorare il catalogo completo, confrontare le diverse collezioni, accedere alle schede tecniche e richiedere gratuitamente campioni fisici. La spedizione, prevista entro 48/72 ore, consente una valutazione diretta del materiale nello spazio di posa, elemento fondamentale per chi lavora con precisione cromatica e coerenza materica.

Assistenza tecnica, posa qualificata, presenza fisica

A completamento dell’offerta, Armony Floor ha costruito una rete di posatori certificati distribuita su scala nazionale. Questo permette di garantire una posa a regola d’arte e una continuità di supporto tecnico nel tempo. L’azienda resta infatti un punto di contatto anche dopo l’acquisto, offrendo assistenza per manutenzioni, ampliamenti o riqualificazioni. Per chi desidera un’interazione diretta con il prodotto, è disponibile lo showroom di Coriano: un ambiente tecnico in cui confrontarsi con materiali, finiture e consulenti esperti.

Una proposta affidabile per spazi concreti

Armony Floor non si presenta come un’alternativa commerciale, ma come un sistema industriale costruito per durare. Chi sceglie questa realtà non cerca semplicemente un pavimento, ma una soluzione che coniughi stile, controllo tecnico, materiali sicuri e servizio continuo.

In un mercato spesso dominato dalla frammentazione, l’azienda offre un modello lineare, essenziale e verificabile. E restituisce al parquet il ruolo che merita: quello di elemento strutturale del progetto, e non di semplice accessorio d’arredo.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.