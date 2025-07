“Questione di fiuto”: al Castello di Roddi un pomeriggio di misteri e giochi per famiglie

C’è un modo diverso per entrare in un castello: non in punta di piedi, ma col sorriso di chi sa che dietro ogni porta si nasconde un enigma. Domenica 3 agosto, alle 16.30, il Castello di Roddi si trasforma in un piccolo mondo di misteri da svelare, per una visita ludica pensata per famiglie e bambini dai 6 ai 12 anni. Il titolo dell’evento dice tutto: “Questione di fiuto”, perché per completare il percorso serviranno intuito, curiosità e voglia di mettersi in gioco.

A guidare la scoperta sarà una narrazione dinamica: lungo il percorso, le famiglie si sfideranno tra quiz, prove e giochi di osservazione, in un’avventura che unisce divertimento e conoscenza. Ogni enigma risolto porterà a nuove curiosità, storie inaspettate e dettagli che rendono unico questo maniero nel cuore delle Langhe.

Si comincerà dall’esterno, dove le pietre raccontano le tante trasformazioni avvenute nei secoli. Poi, passo dopo passo, si entrerà negli ambienti rinascimentali, appena restaurati, e ancora intrisi di fascino. Qui si trovano le antiche cucine, con le loro volte a botte lunettate e i segni delle unghiate gotiche. E più avanti, si potranno ammirare le stanze medievali, che conservano intatti i preziosi soffitti lignei a cassettoni, risalenti al Trecento e al Quattrocento.

L’attività ha una durata di circa un’ora e un costo di 15 euro a famiglia (10 euro per i possessori dell'Abbonamento Musei). Per partecipare è fortemente consigliata la prenotazione scrivendo a castelloroddi@barolofoundation.it .