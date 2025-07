Moto Club Ceva, un weekend da ricordare: Enduro e Motocross da protagonisti in Piemonte

È stata una domenica intensa, ricca di emozioni e passione per il motociclismo regionale, con numerosi piloti impegnati su tre fronti diversi nel weekend del 6 luglio.

La 4ª prova del Campionato Regionale Enduro FMI Piemonte a Castelnuovo di Ceva è andata in scena in un clima di festa, grazie a un’organizzazione impeccabile e a un’accoglienza calorosa da parte della comunità locale.

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Castelnuovo di Ceva, al Comune, alla FMI Piemonte e alla Swiss Moto per l’ospitalità e il supporto. Fondamentale anche il contributo di sponsor come Birrificio Refuel, Dal Fornaio, F.lli Serra Lekkerland, Concessionaria Ellero, Modale, HakX, Pilone, Rebuffo srl e Termoidraulica Dueffe.

Importante il sostegno dell’AIB di Priero, della squadra di caccia del Pione, del Comune di Priero, dei proprietari terrieri e di tutti i volontari che hanno collaborato lungo il percorso. Grande partecipazione anche alla lotteria benefica a favore del Comune di Castelnuovo.

Nel Campionato Enduro, tra le numerose categorie, si segnalano risultati di rilievo:

Marco Vizio, 3° nella Top Class, Luca Manassero e Igor Marino, entrambi 2° nelle rispettive categorie Senior, Riccardo Bongiovanni, 3° nella Major 250 4T, Tommaso Ravotto, 2° nei Territoriali 2T, Lorenzo Cecchini, 2° nei Veteran

Nel Motocross, la 5ª prova regionale disputata a Bellinzago Novarese ha visto buoni piazzamenti, come: Manuel Colombo, 5° in MX2 Expert, Simone Manfredini, 8° in MX2 Fast, Andrea Sola, 5° in MX1 Rider

A Paroldo, nella 7ª prova del Campionato Motornext Nord-Ovest, spiccano: Andrea Rosso, vincitore nella Sport MX1, Andrea Zoppi, 2° negli Esordienti MX1, Elia Sclavo, 3° tra gli Expert MX1

Buoni piazzamenti anche per Enrico Genta (4° Sport MX1) e Cristiano Genta (4° Expert MX2)