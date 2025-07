Lega approva legge per uniformare la libera professione medica nel servizio pubblico piemontese

La Lega conferma il proprio impegno concreto per una sanità pubblica più equa, trasparente ed efficiente, con l’approvazione della Legge regionale n. 84 del 16 aprile 2025, recante “Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) sul territorio regionale”.

La norma, voluta e scritta dal Presidente della Commissione Sanità Luigi Genesio Icardi, colma un vuoto normativo importante e introduce regole chiare e omogenee su tutto il territorio regionale per la libera professione dei medici all’interno del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Con questo intervento assicuriamo e tuteliamo il diritto alla salute dei piemontesi e miglioriamo l’offerta di prestazioni sanitarie, incidendo anche sulle liste d’attesa. Questo è il primo passaggio - commenta Luigi Icardi - e a breve il Consiglio regionale dovrà approvare un dettagliato regolamento tecnico che consentirà alle aziende sanitarie di disciplinare con precisione e uniformità le procedure. E’ previsto anche un costante monitoraggio dello stato di applicazione della norma e la valutazione degli effetti della Legge su tempi d’attesa, efficienza del servizio e spesa pubblica”.

“Ringrazio – continua Icardi – per la fattiva collaborazione i vice presidenti della Commissione sanità e le minoranze consigliari per la sensibilità dimostrata verso un tema delicato, molto complesso, ma di rilevanza notevole per il sistema sanitario piemontese”.

“La Lega – concludono i consiglieri della Lega - ancora una volta dà prova di saper trasformare le parole in atti concreti, con una proposta che risponde a un’esigenza molto sentita da cittadini, operatori sanitari e istituzioni. Una sanità pubblica che funziona è una priorità e con questa legge il Piemonte fa un passo avanti”.