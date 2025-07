Primo giorno di scuola, lunedì 14 luglio, per il Bra 25/26.

I giallorossi si sono ritrovati al Bravi ed hanno iniziato la preparazione in vista della prossima stagione che giocheranno in Serie C.

Un'avventura ostica ma ricca di fascino quella che si prospetta per la squadra di Nisticò, lui stesso alla prima esperienza tra i professionisti.

Le dichiarazioni del mister poco prima dell'inizio dell'allenamento (GUARDA IL VIDEO)