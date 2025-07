Quad, Daniel Dalmasso terzo in gara uno a Romano Canavese

Romano Canavese (TO) 13 luglio. La pista autocross di Romano Canavese ha ospitato una prova valida per il campionato Motorext fettucciati, al quale prende parte, nella categoria Quad Expert il rossanese Daniel Dalmasso.

Sceso in pista per le prove libere, seguite da quelle cronometrate, il portacolori del.’Asd Mammut, in sella ad un Quad Yamaha YZF 450 R, effettua alcuni giri con calma, prendendo le misure del percorso poi, verso la metà del turno inizia a tirare, riuscendo a far registrare il miglior crono al penultimo giro, migliorandosi ancora nell’ultimo, tempo che gli vale la pole position, davanti a Ivan Gabrielli (Team Quad ) ed Alessio Luca Magnetti (Braap).

Al via di gara uno lo scatto del n. 79 non è felice ed affronta la prima curva a metà del gruppo, ma in uscita si aggancia e si incastra con i quad che lo precedono, ripartendo in terzultima posizione, dalla quale inizia un forsennato recupero, ma commette nuovamente un errore che gli fa perdere ulteriore tempo. Ripresa la concentrazione cerca di recuperare posizioni, sorpassando numerosi avversari, tanto da tagliare il traguardo in terza posizione, alle spalle del vincitore Fabio Gabutti (Off Road 2000) e di Rodolfo Salustri (Team Petriglia).

Dopo la disputa di due manche delle altre categorie, inizia dapprima a piovere per poi trasformarsi in un vero e proprio diluvio, che costringe gli organizzatori ad annullare la seconda frazione di gara della categoria Expert.

La classifica di giornata della Quad Expert viene pertanto stilata tenendo conto del risultato conseguito dai piloti nell’unica manche disputata: 1° Fabio Gabutti (Off road 2000), 2° Rodolfo Salustri (Team Petriglia), 3° Daniel Dalmasso (Asd Mammut), 4° Ivan Gabrielli (Team Quad Tity), 5° Silvano Grola (HP4 Off Road).

“Il tracciato di Romano Canavese nasce come pista di autocross - ha riferito Daniel Dalmasso -, quindi la pista è molto larga, con pochissime buche e curvoni molto veloci. L'organizzazione ha bagnato la pista al sabato sera, ma non troppo, poiché il meteo prevedeva pioggia per la notte, comunque il terreno ha tenuto bene, tranne in alcuni punti, dove c'era un po' di polvere. Visto i problemi avuti in partenza, sono soddisfatto del mio piazzamento, che mi permette di rimanere a centro classifica”.

In campionato attualmente Daniel Dalmasso, che ha saltato le prime due gare, si trova in ottava posizione, ma non dispera, con un po’ di fortuna, di poter migliorare il suo piazzamento nelle ultime due gare che verranno disputate dopo il mese di agosto.