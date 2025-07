Weekend di successi per l’Atletica Roata Chiusani tra pista, corsa su strada e podi di categoria

L’Atletica Roata Chiusani ha vissuto un fine settimana ricco di soddisfazioni e risultati importanti in diverse discipline, confermando la solidità di un progetto sportivo in netta crescita.

Ai Campionati Regionali Assoluti di Chieri, svoltisi sabato 12 e domenica 13 luglio, gli atleti roatesi hanno conquistato tre titoli regionali: Luca Coppola ha trionfato nel salto in lungo sia nella categoria assoluta che Juniores; Andy Gatto ha vinto i 400 metri ostacoli con il nuovo primato personale di 52”46, centrandosi anche il minimo per i prossimi Campionati Italiani Assoluti di inizio agosto a Caorle, e nel getto del giavellotto Edoardo Sanfelici ha conquistato il titolo regionale Promesse e il secondo posto assoluto.

Oltre ai titoli, altri piazzamenti di rilievo sono arrivati da Grace Hankpada, con due argenti juniores nel lancio del peso e nel disco (terza assoluta in quest’ultima specialità), da Eleonora Carletto, argento juniores nei 200 metri, e da Tommaso Modello, bronzo assoluto sia nel disco sia nel peso. A supportare questa crescita tecnica gli allenatori Milano e Griseri.

Sul fronte della corsa su strada, all’emozionante 40ª edizione della Re Stelvio Mapei, gara in salita di 21 km da Bormio al Passo dello Stelvio con 39 tornanti, l’Atletica Roata si è piazzata quinta nella speciale classifica per società a punteggio. Spiccano le prestazioni di Sarah Aimée L’Epée, sesta assoluta e prima nella categoria SF40 con il tempo di 2h04’30’’, e di altri atleti premiati come Luca Laratore, Floriano Roà, Silvia Di Salvo ed Elisa Castellino.

Infine, alla 24ª Stracairo di Cairo Montenotte, gara cittadina di 6,6 km corsa venerdì 11 luglio, Massimo Galliano ha vinto la categoria M50 (quinta posizione assoluta) mentre Elena Baudena ha ottenuto il terzo posto nella categoria SF45.