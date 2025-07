Communal Living: bando per l’assegnazione di un alloggio con due posti letto a Cuneo

È stato pubblicato sul sito del progetto Communal Living (www.communalliving.it) un bando per accedere a soluzioni di co-housing e social housing.

L’unità abitativa disponibile si trova a Cuneo, in via Busca 6. Si tratta di un alloggio ammobiliato di 40 m² con una camera da letto, bagno e cucina abitabile. La sistemazione è limitata a due posti letto, non ampliabili, ed è idonea ad accogliere due adulti — coppie, singoli o studenti fuorisede — a condizione che condividano la stessa camera, oppure un genitore con un figlio.

Per partecipare al bando è necessario non essere proprietari, né titolari di diritti di uso o usufrutto su immobili situati nel Comune di Cuneo; non aver ceduto un alloggio di edilizia pubblica, se precedentemente assegnato o locato, al di fuori dei casi previsti dalla legge; avere un’occupazione.

L’ingresso nell’alloggio dovrà avvenire entro il 1° settembre 2025. Il contratto di locazione avrà scadenza fissata al 31 dicembre 2025, data entro cui l’unità dovrà essere riconsegnata. Sarà tuttavia possibile procedere con eventuali rinnovi, previo esito positivo della valutazione del rapporto locativo. L’ISEE non costituisce requisito vincolante per l’accesso, ma sarà comunque considerato ai fini della formulazione della graduatoria.

Il canone di locazione è pari a 350 euro mensili, comprensivo delle spese condominiali. L’attivazione dei contratti per le utenze domestiche (luce e gas) è a carico dell’assegnatario.Le caratteristiche dell’alloggio, i requisiti per poter partecipare alla selezione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione sono contenuti nel bando pubblicato sul sito di Communal Living (Bando 2025 -bis | Communal Living). Le domande devono essere presentate secondo le indicazioni contenute nel bando entro le ore 23.59 del 27 luglio 2025. Per ulteriori informazioni e per la presentazione della domanda è possibile contattare il Centro Servizi al 388 1707449 e info@communalliving.it.