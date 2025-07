Cuneo, si riasfaltano oltre 42mila metri quadrati di strade comunali

È piuttosto corposo il piano di asfaltature e ripristini stradali che interesserà complessivamente oltre 42.000 m² di superficie. Gli interventi si inseriscono nell’ambito dei lavori di bitumature comunali (circa 25.000 m²), affiancati dalla manutenzione straordinaria conseguente ai lavori sulla rete idrica 2024-2025.

I ripristini definitivi dopo i lavori sull’acquedotto, affidati alla Edilscavi s.r.l. di Cuneo da Acda-Cogesi, copriranno circa 17.000 m², distribuiti tra quartiere San Paolo (via Fenoglio–via Felici, 6.500 m²), corso De Gasperi nei tratti antistanti la caserma dei Vigili del Fuoco e l’ITIS (3.050 m²), via Auriate (1.500 m²), via Schiaparelli (2.700 m²), via Bassignano (40 m²), via Coppino (1.200 m²), via XX settembre (850 m²), via Quintino Sella (360 m²), via Vittorio Emanuele III (360 m²) e via Matteotti (400 m²). Il cronoprogramma prevede la posa dell’asfalto in questi giorni al quartiere San Paolo, il 24 e 25 luglio in via Auriate e dal 28 luglio al 6 agosto nelle altre vie citate.

Capitolo a parte per corso De Gasperi, forse l’intervento più impattante sulla viabilità: i lavori, in programma da lunedì 21 a sabato 26 luglio, interesseranno il tratto compreso tra via Monsignor Riberi e la rotatoria con via Pertini, coinvolgendo entrambe le corsie di marcia. Durante i lavori la circolazione sarà mantenuta a doppio senso attraverso impianti semaforici o movieri, con priorità di transito ai bus di linea e ai mezzi di soccorso. Tutte le deviazioni e le istruzioni saranno chiaramente segnalate in loco.

Parallelamente, a partire da martedì 22 luglio, la ditta Tomatis Giacomo S.r.l. di Caraglio darà inizio a un lotto di asfaltature, distribuite su più tratti, per una durata complessiva di 7-10 giorni lavorativi. I lavori interesseranno via del Passatore (in frazione Cerialdo), dove il traffico sarà regolato da semaforo; via Cascina Colombaro e corso Giolitti, con movieri e deviazioni parziali che manterranno libero il passaggio ai bus e ai mezzi di soccorso; e corso IV Novembre, tra le vie Allione e via Cavallotti (corsia di salita), chiuso totalmente – presumibilmente dal 21 o 22 luglio - con deviazione obbligatoria anche per i mezzi pubblici.

Successivamente, il piano estivo di asfaltature del Comune di Cuneo coinvolgerà ancora diverse strade fra altipiano e frazioni. Tra le vie interessate figurano il rondò Garibaldi, via Domenico Chiarva - già via Porta Mondovì (dalla ditta “Stella” fino a via Parco della Gioventù), via Carle, via della Battaglia, via della Grangia, via Cherasco, corso Giolitti, via Castelletto - nei pressi del cavalcavia ferroviario -, via Matteo Campia, via Piozzo e via Villar San Costanzo.

Si ringraziano preventivamente i cittadini per la collaborazione e s’invitano automobilisti, pedoni e ciclisti a prestare la massima attenzione alle segnalazioni temporanee, nonché a rispettare le deviazioni e le priorità di transito riservate ai mezzi pubblici e di soccorso.