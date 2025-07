“Musiche sull’acqua: il Maira che suona - Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo in concerto

Ottimo jazz in riva al Maira, cui fanno seguito una passeggiata accompagnata dalle storie di masche e una gustosissima cena a chilometro zero: la piacevole e originale proposta giunge dall’associazione Amici della Musica di Busca, in collaborazione con il Comune di Vottignasco, Peraria e la ProVotti, nell’ambito degli eventi dell’iniziativa “Musiche sull’acqua: il Maira che suona” della XXI rassegna internazionale di concerti “Musicaè” 2025.



L’appuntamento è per venerdì 18 luglio, alle ore 18,30 a Vottignasco, nell’area verde picnic lungo il Cammino del Maira (in caso di maltempo nel salone

L'Amas, in piazza Marconi 11). Protagonista della serata la Big Band Jazz Cuneo, diretta dal Maestro Claudio Chiara saxofonista di Paolo Conte.

"È l’appuntamento centrale della rassegna – dice il presidente e direttore artistico dell’associazione culturale buschese, Antonello Lerda – e si svolge

proprio direttamente sulle sponde del torrente che fa da filo conduttore alla nostra serie di concerti estivi. Grandi standard del jazz saranno accompagnati

dai suoni del torrente e del bosco".

Il concerto inizia alle 18,30: l’ingresso è libero. Informazioni: 339.6013250 segreteria dell’associazione Amici della Musica di Busca.

Al termine del concerto sarà possibile aderire alla cena al sacco con prodotti De.Co di Vottignasco a cura di A nostra Manera e ProVotti: occorre la

prenotazione entro mercoledì 16 luglio a Serena Gastaldi 388.2473474.