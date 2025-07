Seggiovia di Crissolo completati i lavori, si attende il collaudo per garantire l’apertura estiva

La Rumm Club, società che dal novembre 2023 ha in gestione la seggiovia “Monviso” di Crissolo grazie all’affidamento da parte del Comune, è al lavoro per permettere l’apertura estiva dell’impianto. A fare il punto è direttamente l’amministratore, Renato Cristiano, che racconta lo stato dei lavori con un post sui social.

“La seggiovia è in perfette condizioni di funzionamento – spiega Cristiano –. Abbiamo portato a termine con successo tutti i lavori di manutenzione previsti dalla normativa. Nelle scorse settimane abbiamo smontato tutti i seggiolini per procedere alla revisione della fune, che è stata completata e ha dato esito positivo, così come tutte le altre verifiche tecniche necessarie. Da un punto di vista tecnico, tutto è a posto”.

Tuttavia, c’è ancora un passaggio da completare prima della riapertura.

“Dobbiamo completare l’iter del collaudo finale – prosegue il gestore –. Il nodo da sciogliere riguarda la presenza obbligatoria del caposervizio abilitato in stazione, una figura necessaria per il rilascio del collaudo da parte di ANSFISA. Purtroppo il nostro precedente caposervizio non svolge più questa funzione per motivi personali, e trovare un sostituto si è rivelato molto complesso: sul panorama nazionale non c’è disponibilità di persone abilitate a ricoprire questo ruolo”.

La società si è quindi attivata per formare internamente una nuova figura. “Abbiamo individuato una persona da formare – dice ancora Cristiano – che ha già superato l’esame del corso propedeutico all’abilitazione e a breve sosterrà l’esame finale. Ci stiamo impegnando per completare tutto nel minor tempo possibile, mantenendo la massima attenzione agli standard di sicurezza richiesti”.

La seggiovia era stata aperta regolarmente durante le vacanze di Natale della stagione 2023/2024, fino a gennaio, quando si è resa necessaria una chiusura anticipata per un danno alla fune. La scorsa estate, l’impianto era stato in funzione da fine giugno fino al primo settembre, mentre nella stagione invernale appena trascorsa era stato riaperto, ma la mancanza di neve ha costretto a una chiusura anticipata.

Nonostante le difficoltà, la volontà di proseguire non viene meno. “Faremo di tutto per garantire il servizio durante il periodo di maggior frequentazione estiva del paese – conclude –. Non vogliamo fare le cose in fretta ma male. La sicurezza viene prima di tutto, e stiamo lavorando per rispettare la normativa e offrire un servizio affidabile ai turisti e alla comunità di Crissolo”.