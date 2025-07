Tangenziale di Alba, i lavori procedono a lotti: “Primo tratto propedeutico alla messa in sicurezza”

Niente operai visibili, cantieri che sembrano fermi, automobilisti che si interrogano. Ma i lavori sulla tangenziale di Alba, in particolare sulla sopraelevata, stanno procedendo secondo un cronoprogramma definito da Anas e monitorato costantemente dal Comune. A spiegarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che precisa: “Il primo lotto è dedicato a indagini tecniche e progettuali. Serve a capire come intervenire su tutta la struttura, evitando chiusure drastiche e potendo replicare poi le soluzioni tecniche sui lotti successivi”.

L’infrastruttura interessa 32 campate e l’intervento è complessivamente da 20 milioni di euro, da suddividere su più fasi. Il primo lotto finanziato con 2 milioni è partito con il restringimento delle corsie, fondamentale per garantire la continuità del traffico e l’avvio delle verifiche strutturali, in particolare su impalcati, appoggi e giunti.

“Quella che si vede ora è una fase esplorativa, in cui si analizzano materiali e condizioni statiche dell’opera. In base ai dati rilevati, vengono tarati i progetti, e la carpenteria potrà poi realizzare i materiali per i rinforzi veri e propri”, spiega Fenocchio. “Solo dopo questo passaggio potrà iniziare la fase più visibile del consolidamento”.

Il cronoprogramma, confermato da Anas, prevede 18 mesi per l’intero consolidamento. Una volta definito l’intervento tipo sul primo tratto, sarà possibile replicarlo sulle campate successive senza dover rifare tutte le indagini. “È un processo più lento all’inizio ma che permetterà di velocizzare la parte operativa una volta ingegnerizzata la soluzione”, sottolinea Fenocchio. Sul piano istituzionale, l’interlocuzione con Anas è costante: “Ci siamo visti a Torino due settimane fa a Roma. C’è un filo diretto e aperto anche con i funzionari territoriali. Ci rivedremo a breve per aggiornamenti”.

L’altra ipotesi sul tavolo, quella di una chiusura totale della tangenziale per iniziare in blocco i lavori, è stata scartata: “Non ce lo potevamo permettere: avrebbe causato troppi disagi. Così almeno garantiamo il traffico, anche se ridotto, e accompagniamo un’opera complessa senza blocchi totali”. Dal punto di vista della viabilità, l’assessore rassicura: “Non ci sono stati problemi significativi né in ingresso né in uscita, e al momento riteniamo che questo compromesso sia sostenibile”. Il prossimo appuntamento con Anas è previsto nelle prossime settimane a Torino, ma nel frattempo il Comune continuerà a tenere alta l’attenzione: “Il cantiere non è fermo: è in fase di studio, e questo servirà a lavorare meglio e più rapidamente in seguito”.