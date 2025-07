“Tre fanti per una regina di cuori”: il nuovo noir della cuneese Grazia Castiglioni approda in libreria

È in libreria da giugno 2025 “Tre fanti per una regina di cuori”, l’ultima fatica letteraria di Grazia Castiglioni, una raccolta di cinque racconti gialli noir pubblicata dall’Araba Fenice e presentata lo scorso 19 giugno presso l’Ippogrifo Bookstore di Cuneo.

Il 2025 si conferma un anno fortunato per Castiglioni, che è stata finalista al prestigioso Concorso Giallo Valle e ha visto due sue opere inserite in antologie di rilievo: “10 gialli e noir ambientati in Val Maira” (Edizioni Nero su Bianco) e “Tra le Alpi e i laghi” (Edizioni Rudis), dove un suo racconto si svolge proprio a Elva.

Una conferma, dunque, del solido legame dell’autrice con il territorio e della sua capacità di raccontare atmosfere cupe e intriganti, capaci di appassionare gli amanti del genere.