Un milione e mezzo di euro per lo Stadio comunale Fratelli Paschiero

Cuneo è riuscita ad ottenere il finanziamento di 1 milione e mezzo di euro dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo Stadio comunale Fratelli Paschiero. Il Comune aveva candidato un progetto preliminare nel contesto dell’Avviso "Sport e Periferie 2025", i cui esiti sono stati pubblicati ieri. Cuneo risulta nell’elenco dei Comuni che si sono aggiudicati il contributo più alto.

Il progetto preliminare candidato prevede in particolare la risistemazione della Tribuna Matteotti oggi sul lato orientale del campo da gioco per garantire un adeguamento architettonico e normativo dell’impianto, ma anche per migliorare l’efficienza sportiva e ambientale, la flessibilità della struttura e l’accessibilità. La tribuna avrà un corpo centrale coperto con circa 480 posti a sedere. Al di sotto, sarà realizzato uno spazio di servizio con spogliatoi per le squadre e gli arbitri e con un’area palestra che potrà essere messa a disposizione anche per usi diversi da quelli calcistici.

Ai lati della tribuna, due ali simmetriche coperte da pannelli ospiteranno l’impianto fotovoltaico. La raccolta delle acque meteoriche provenienti da queste coperture sarà convogliata verso un sistema di stoccaggio e riutilizzo per usi non potabili, come l’irrigazione, la pulizia e i servizi ausiliari. Le due porzioni laterali saranno inoltre progettate per essere convertite, in un secondo momento e con minimo impatto, in ulteriori gradinate prefabbricate per ospitare fino a 600 posti aggiuntivi.

Le tecniche e materiali costruttivi utilizzati faranno sì che l’edificio diventerà nZEB (Nearly Zero Energy Building), con un comportamento energetico conforme agli standard europei per l’edilizia pubblica di nuova generazione.

Intervenire su questa parte dello Stadio significherà però anche razionalizzare i flussi di accesso che saranno resi più chiari, distribuiti e gerarchizzati: i flussi pedonali del pubblico saranno concentrati lungo via Matteotti e sugli angoli nord-est e sud-est, mentre gli accessi carrabili – riservati alle squadre e ai servizi di emergenza – saranno organizzati esclusivamente su via Ferraris e via Sobrero, riducendo ogni interferenza con la viabilità ordinaria.

Il progetto ideato consentirà anche un miglior utilizzo degli attuali spazi presenti nella Tribuna Monviso, che allo stato attuale ospitano spogliatoi squadre, allenatori, arbitri, servizi connessi allo svolgimento delle partite di campionato delle squadre abitualmente fruitrici dell’impianto, magazzini per il ricovero del materiale sportivo e di quello necessario per la manutenzione, cura e pulizia dell’impianto.

Il costo complessivo dell’intervento, in base al progetto preliminare presentato, risulta essere di 2 milioni e 150 mila euro, significa cioè che il Comune compartecipa all’intervento per la cifra non coperta dal bando.

“È una notizia bellissima quella che abbiamo ricevuto”, commenta l’Assessore allo sport Valter Fantino. “Ho più volte dichiarato che era una priorità cercare di affrontare in maniera consistente le criticità dello stadio Paschiero e queste risorse ora ce lo consentiranno. Si lavorerà alacremente per arrivare al progetto esecutivo e quindi alla gara per i lavori, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza”.

Grande soddisfazione anche da parte della Sindaca Patrizia Manassero, che nel ringraziare gli uffici che hanno lavorato per presentare la candidatura, ha sottolineato: “Metteremo a terra un altro tassello di trasformazione nella città. Una esigenza che sportivi, tifosi, cittadini avevano da tempo. Risistemando lo Stadio Paschiero lavoreremo non solo per il mondo calcistico, ma anche per un rinnovamento di quella parte di città”.

Nei giorni scorsi è giunta anche la notizia di un secondo finanziamento che Cuneo è riuscita a meritare nel contesto del progetto “Sport Illumina” per cui era stata presentata ad aprile una candidatura: arriveranno 200 mila euro a beneficio della realizzazione di un nuovo playground sul territorio comunale.