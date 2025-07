Domenica 20 luglio torna a Envie la Festa della Croce del Mombracco

Domenica 20 luglio, con ritrovo alle 7 nella centrale piazza del Municipio di Envie (di fronte alla chiesa parrocchiale), si rinnova l’appuntamento con la Festa della Croce del Mombracco, organizzata dall’associazione ‘I Argic’ in collaborazione con il gruppo MTB Trekking e Climbing e con il patrocinio dei comuni di Envie e Barge.

Un evento che è ormai una tradizione sentita, simbolo dell’impegno condiviso nella salvaguardia e valorizzazione del territorio enviese.

‘I Argic’ rappresentano infatti una vera e propria "famiglia allargata", composta da donne, uomini e bambini, uniti dal desiderio di operare insieme per il bene comune. Un impegno che trova sinergia con i Mombracchisti del gruppo MTB Trekking e Climbing, attivi nella manutenzione dei sentieri e nella promozione delle bellezze naturalistiche del Mombracco.

Il programma della giornata prevede la partenza a piedi dal sentiero n. 5 “Cumba Izoard e Roca dl'Or”, con un’ascesa impegnativa (3 ore e mezza circa) verso la vetta del Mombracco, a quota 1.307 metri.

L’arrivo al rifugio Mombracco è previsto per le 10.30, seguito alle 11 dalla Messa celebrata presso la cappella della Croce, un momento spirituale molto partecipato, che sostituirà la consueta funzione domenicale in parrocchia.

Alle ore 13, spazio al pranzo conviviale sotto la struttura coperta della pineta, a valle della croce: un menù rustico e gustoso con costine, salsiccia, insalata, formaggio, dolce, frutta, caffè, vino e acqua. Il pomeriggio sarà dedicato alla discesa e al rientro in paese, lungo lo stesso percorso o altri sentieri alternativi. Chi preferisce un accesso più agevole potrà raggiungere la croce dal versante della Trappa (comune di Barge) con mezzi idonei.

Prenotazione obbligatoria per il pranzo entro venerdì 18 luglio presso la Tabaccheria Ferrero (tel. 0175-2278279).

Quote: 20 euro per adulti; 8 euro per i bambini nati tra il 1/1/2015 e il 31/12/2019; gratis per i nati dal 1/1/2020.

Numero massimo di partecipanti al pranzo: 350 persone

Per informazioni: tel 340-643 9131 oppure info@argic.it