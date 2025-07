Musica e magia d’organo nelle antiche navate di San Pietro in Vincoli a Limone Piemonte

Nel cuore della stagione estiva, le antiche navate della chiesa di san Pietro in Vincoli a Limone Piemonte(Cn) si riempiranno di musica e suggestione, grazie all’appuntamento con l’organista Cristian Tarabbia. Il maestro – uno dei più apprezzati interpreti del repertorio organistico contemporaneo e barocco - si presenterà al pubblico con un programma raffinato e al tempo stesso ricco di sfumature.

L’evento, parte della rassegna “Organi Vespera 2025”, trasformerà la serata in un viaggio sonoro tra Johann Sebastian Bach in “Preludio e fuga in si minore” e Robert Schumann in “Studien in kanonischer form”, solo per citare alcuni brani in scaletta. L’acustica naturale e l’intensità espressiva dell’organista renderanno il concerto un’esperienza veramente originale. Cristian Tarabbia, ovvero una carriera internazionale tra eccellenza musicale e valorizzazione del patrimonio organistico. L’artista si conferma una delle figure più autorevoli nel variegato panorama organistico.

Con la sua carriera concertistica ha tenuto recital e partecipato a prestigiosi Festival in gran parte dei Paesi europei, senza dimenticare Russia e Australia, distinguendosi per la sua sensibilità interpretativa e per l’approfondita conoscenza della letteratura organistica. Invitato in sedi di alto prestigio, ha entusiasmato il pubblico russo esibendosi al “Festival Bach” di Mosca e nella celebre sala “Yugra Classic” del teatro Khanty in Siberia.

L’attività dell’organista si estende anche al repertorio solistico con orchestra e formazioni cameristiche – sia in Italia che all’estero – offrendo interpretazioni di grande intensità e raffinatezza. Con una carriera costruita tra palcoscenici internazionali, passione per l’autenticità sonora e dedizione alla formazione, Cristian Tarabbia continua a essere un punto di riferimento per la scena organistica contemporanea.

L’evento-concerto è gratuito e prevede solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”, le prime note sono intorno alle 21.00. Per ulteriori informazioni sulla serata musicale “Organi Vespera 2025”, si può visitare il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 3355299411 – 3936899470