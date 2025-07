Verso la decima edizione della “Passeggiata per la Vita”

“Eccoci, anzi rieccoci!”. L’entusiasmo è già alle stelle da parte di tutto Comitato Organizzatore e la città di Dronero è pronta per accogliere, il 28 settembre, degli eventi più attesi e solidali: la 10^ edizione della “Passeggiata per la Vita”.



L’occasione è davvero imperdibile, per questo, iniziati i preparativi, come ogni anno in questo periodo ci tiene a ricordare a tutti di tenersi liberi per la quarta domenica di settembre. La partenza sarà come sempre lì, alle ore 9:30 da piazza Martiri della Libertà, per la manifestazione frutto di un’idea di Piero Rubino e pensata per ricordare due giovani, Anna e Paolo, ma anche allo stesso tempo tutti i giovani che “per loro sfortuna o per un disegno più grande di noi, ci hanno lasciati anzitempo”.



La “Passeggiata per la Vita" è nata e fortemente voluta, fin dalla sua prima edizione, per creare una giornata di festa, ricordando di tutti i giovani il loro sorriso, la loro intraprendenza e quel loro non mollare mai. Una giornata importante, che guarda naturalmente anche a chi in questo momento sta purtroppo affrontando con i propri familiari il percorso della malattia. Ed è proprio per questo che il ricavato dalla vendita di tutti i pettorali viene sempre devoluto all’A.I.L. sezione di Cuneo, intitolata proprio a Paolo Rubino, ed al Fiore della Vita, #casaAnna di Savigliano.



Le due associazioni lavorano tutto l’anno a stretto contatto con il reparto di ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e con il reparto di pediatria oncoematologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano. Su indicazione dei direttori dei reparti e dei loro staff, esse offrono gratuitamente, ai pazienti ed ai loro familiari che ne hanno necessità, vari supporti: servizio psicologico, servizio dei volontari preparati e formati da personale abilitato a passare un po’ di tempo con i pazienti nel periodo di degenza (a volte le degenze sono molto lunghe), la possibilità di usufruire delle case A.I.L. nelle vicinanze dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo oppure di “casaAnna” per i più piccoli nei pressi dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.



Un impegno tenace, possibile grazie alle generosità di tutti coloro che partecipano alla Passeggiata ed alle tante altre manifestazioni che vengono proposte durante l’anno:



“Noi ci crediamo - ci dice Fausto Brignone del Comitato Organizzatore - e vi assicuro che ogni volta che riusciamo a sopperire a qualsiasi bisogno di un piccolo paziente o un adulto che sia, il cuore si riempie e ci sprona a fare di più. I numeri raggiunti dei partecipanti nelle scorse edizioni ci riempiono di orgoglio e sicuramente i nostri giovani sorridono; tutto questo, è possibile grazie alla vostra sensibilità ed alla generosità dei tanti sostenitori della Passeggiata che credono in quello che facciamo e ci sostengono con le loro donazioni, ad organizzare il tutto.”



UNA BELLISSIMA NOVITÀ



Per celebrare la decima edizione e dare il giusto risalto alla manifestazione stessa, quest’anno, in collaborazione con il comune di Dronero e l’A.F.P., quest’anno sono state organizzate due serate di prologo, pensate per immergersi ancora di più nello spirito solidale, aspettando la Passeggiata. Il 25 settembre, al cinema teatro Iris di Dronero, ci sarà un incontro con il poeta e scrittore Franco Arminio, per un “Ponte per la Vita”, mentre il giorno successivo, il 26 settembre, in piazza Martiri della Libertà si terrà il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.



“Tutte e due le serate saranno ad ingresso libero e vogliono essere il nostro grazie per tutto il sostegno morale e materiale che ci avete dato in questi anni. Un grande grazie va anche a tutte le persone che lavorano diversi mesi, dietro le quinte, silenziosamente, ma che fanno in modo che tutto sia sempre pronto.”



Impegno, ma soprattutto tanto, tanto cuore. Più avanti verranno comunicati tutti i dettagli delle serate e della Passeggiata.