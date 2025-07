Vottignasco: Jazz, leggende e sapori: un’esperienza unica lungo il Maira con “Musicaè”

Un concerto jazz immerso nella natura, una passeggiata tra racconti e misteri e una cena con prodotti locali: è la proposta originale e suggestiva dell’associazione Amici della Musica di Busca, in collaborazione con il Comune di Vottignasco, Peraria e ProVotti, nell’ambito della XXI rassegna internazionale di concerti Musicaè 2025.

Venerdì 18 luglio, alle 18,30, l’appuntamento è nell’area verde picnic lungo il Cammino del Maira, a Vottignasco (in caso di maltempo nel salone L’Amas, in piazza Marconi 11), dove andrà in scena l’evento centrale della rassegna “Musiche sull’acqua: il Maira che suona”.

Protagonista, la Big Band Jazz Cuneo, diretta dal maestro Claudio Chiara, rinomato saxofonista e storico membro dell’orchestra di Paolo Conte.

“E’ l’appuntamento centrale della rassegna – dice il presidente e direttore artistico dell’associazione culturale buschese Antonello Lerda – e si svolge proprio direttamente sulle sponde del torrente che fa da filo conduttore alla nostra serie di concerti estivi. Grandi standard del jazz saranno accompagnati dai suoni del torrente e del bosco. A fine concerto, facendo ritorno al centro del paese, saremo accompagnati in passeggiata dalle storie sulle Masche. Ringrazio per la collaborazione la sindaca di Vottignasco Valentina Bono, i volontari della Pro Votti e lo sponsor della serata Peraria”.

L’ingresso è libero. Informazioni: 339.6013250 segreteria dell’associazione Amici della Musica di Busca.

Gli organizzatori invitano il pubblico a lasciare l’auto nel centro del paese intorno alle 18 e raggiungere a piedi l’area spettacolo seguendo la segnaletica predisposta (possibile anche l’accesso in auto per chi ha difficoltà motorie).

Dopo il concerto, chi lo desidera potrà prendere parte a una cena al sacco (15 euro) con prodotti De.Co. di Vottignasco, a cura di ‘A nostra Manera’ e ProVotti. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 16 luglio, contattando Serena Gastaldi al numero 388.2473474.

La Big Band Jazz di Cuneo è composta da 14 elementi e nasce da un’idea del maestro Andrea Verdicchio, su suggerimento dello stesso Claudio Chiara. Il repertorio spazia dai grandi classici di Miles Davis, Thad Jones, Oliver Nelson e Benny Carter, fino a inediti firmati e arrangiati dallo stesso Chiara.

La formazione ha già calcato palcoscenici importanti, come il Conservatorio Ghedini di Cuneo, il Teatro Marenco di Ceva, il Moncalieri Jazz Festival e numerosi eventi culturali piemontesi.

Il progetto “Musiche sull’acqua: il Maira che suona” nasce per valorizzare, attraverso la musica, il patrimonio naturale e culturale del territorio. Ogni tappa è un invito a scoprire la bellezza dei luoghi in modo autentico, attraverso performance immersive, percorsi sensoriali, e momenti di convivialità che uniscono comunità e visitatori.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di: Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Banca di Caraglio, Comuni di Villar San Costanzo, Vottignasco, Prazzo, Cavallermaggiore, ProVillar, Live APS, CRSavigliano, Fondazione CRSavigliano, Istituto musicale Fergusio, La Musica in Testa, IGS, Banca di Cherasco, Kadalù, Peraria, Pro Votti e A nostra Manera.