Cuneo-Breil-Ventimiglia, il consigliere della Regione Liguria Biasi (Lega): “Necessario intraprendere azioni nei confronti del Governo francese”

“La ‘Ferrovia delle Meraviglie’ Cuneo-Breil-Ventimiglia è uno snodo vitale per i collegamenti tra Piemonte, Ponente ligure, Monaco e Costa Azzurra. Tuttavia, l’attuale stato di sicurezza della linea ferroviaria non consente di far viaggiare i treni a una velocità normale (massimo a 40 km/h sul tratto francese della Val Roya) con conseguente riduzione del numero di corse giornaliere e forti disagi per i passeggeri". Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Liguria della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi

"L’attuale situazione - prosegue - senza la ratifica da parte di entrambi i Paesi del rinnovo dell’accordo, ha portato a un drammatico degrado della linea ferroviaria, bloccando grosse opportunità di sviluppo e contrastando con la ripresa e la volontà politica di Regione Liguria e del Governo italiano di rilanciare questa infrastruttura. E ciò dopo anni di occasioni perse. Pertanto, ho presentato un’interrogazione per conoscere quali azioni siano state intraprese e/o si vogliano intraprendere nei confronti del Governo francese per arrivare alla sottoscrizione di tale fondamentale accordo internazionale, che è importante per il rilancio del territorio Imperiese, sull’asse Torino-Cuneo-Ventimiglia-Monaco-Nizza”.