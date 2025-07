Mallone (FdI) interpella il Comune di Cuneo sull’opportunità di dotare la Polizia Locale dei Taser

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Cuneo, con la consigliera Noemi Mallone, ha presentato una interpellanza in cui si sollecita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di dotare la Polizia Locale del dispositivo Taser, ovvero la cosiddetta pistola elettrica non letale che da tempo sta trovando spazio in diversi comuni italiani.

Mallone ricorda come già in alcuni contesti del Piemonte e della provincia di Cuneo siano stati avviati esperimenti per migliorare la sicurezza di agenti e cittadini grazie a questi dispositivi.

La consigliera di Fratelli d’Italia richiama la normativa attuale che prevede un uso limitato e regolamentato dei Taser, con formazione obbligatoria e custodia vigilata. Nell’interpellanza, Mallone chiede esplicitamente se il Comune di Cuneo abbia avviato o intenda avviare una valutazione in tal senso, per dotare gli agenti locali di questo strumento di sicurezza.

L’istanza giunge a pochi giorni dall’avvio della sperimentazione a Fossano, primo comune della provincia di Cuneo ad aver completato la formazione di dieci agenti muniti di Taser.