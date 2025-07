Ciclismo: successi a raffica per la Vigor Cycling Team su strada ed enduro [FOTO]

E sono sei. Luca Gugnino si conferma puntualmente il numero uno della categoria allievi in Piemonte nel 2025, incassando il sesto successo dell'anno nella classica "68ª Valle Cellio".

Al via della prestigiosa gara una settantina di atleti al via, provenienti oltre che dal Piemonte, anche da Liguria, Lombardia e Trentino. Una fuga iniziale sul percorso ondulato ha caratterizzato gran parte della corsa, quindi ricompattamento dei ranghi nella salita conclusiva, fino all'azione decisiva promossa da Brustia e Gugnino che hanno selezionato le forze in campo, ai 500 metri di chiusura. E nello sprint risolutore la volata imperiosa di Gugnino prevaleva trionfalmente. Da segnalare che alla competizione, guidati dai direttori sportivi Michele Ancona e Gianfranco Lantermino, hanno partecipato anche Jacopo Galfrè, Gabriele Dutto e Tomas Lantermino.

La domenica speciale della Vigor Cycling è proseguita anche nel settore dell'enduro in occasione del campionato regionale piemontese, articolato in due prove e disputato a Limone Piemonte. Il sodalizio cuneese ha festeggiato la maglia di campione regionale della categoria open con Nicola Bima, mentre Riccardo Spinello ha conquistato il titolo nella categoria allievi.

E non è tutto. Negli esordienti Martino Icardi ha sfiorato a propria volta il titolo, classificandosi in seconda posizione ad appena 2" dal vincitore. Inoltre, nella medesima categoria sono entrati nella top ten anche Matteo Oselin ottavo e Daniele Mattio nono, mentre Artilio Huba, condizionato da problemi meccanici, ha occupato la diciassettesima piazza e Alessio Valentino ha chiuso in ventesima posizione.

Tra gli esordienti diciassettesimo posto anche per Alex Mondino, che ha preceduto Nicolò Curti e Samuele Schellino, rispettivamente ventiquattresimo e ventiseiesimo.

Per effetto dei risultati conseguiti, il Vigor Cycling Team è salito sul secondo gradino del podio nella classifica a squadre.

Infine, nel mountain bike da sottolineare la lusinghiera prestazione di Dennis Solavaggione e Fabio Marino, rispettivamente ventesimo e ventunesimo nella competizione nazionale di Bielmonte.