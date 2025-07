A Bologna ufficializzati i roster di SuperLega: Cuneo Volley pronta al debutto nella massima serie

Nel corso della seconda giornata del Volley Mercato di Bologna, l’Ufficio Tesseramento FIPAV ha ufficializzato i roster delle dodici formazioni di SuperLega che si preparano a dare vita all’81° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca. Tra questi spicca Cuneo, pronta a esordire nella massima serie dopo la storica promozione ottenuta il 24 aprile scorso.

La finestra di tesseramento per i club di SuperLega si è chiusa alle ore 17. Importante ricordare che i giocatori italiani tesserati dopo questa scadenza potranno essere schierati solamente dopo la terza giornata di Regular Season, mentre gli atleti stranieri eventualmente ingaggiati successivamente, che non hanno giocato in Serie A nella passata stagione, potranno esordire sin dall’inizio del torneo.

Cuneo, che torna nella massima serie a distanza di 11 anni, ha allestito un roster sulla carta equilibrato e con un mix di talento. Guidati da Michele Baranowicz in regia, supportato dall'opposto ultimo arrivato Nathan Feral che se la giocherà con Lorenzo Sala e, forse, anche Ivan Zaytsev il quale partirà come posto-4 ma potrebbe rappresentare un gran jolly in quella che è la diagonale più importante del sestetto, i biancoblù si presentano ai nastri di partenza con un gruppo motivato. Tutti pronti a lottare per la salvezza e, perché no, magari stupire.

Il club piemontese si unisce dunque al lotto delle squadre protagoniste del prossimo campionato, che prenderà il via il 19 ottobre e che promette grande spettacolo.

Di seguito i roster completi delle formazioni di SuperLega Credem Banca 2025/26:

Allianz Milano

Matteo Staforini (L), Francesco Recine (S), Tommaso Ichino (S), Damiano Catania (L), Ferre Reggers (O), Leonardo Barbanti (P), Veikka Lindqvist (O), Seppe Rotty (S), Alessandro Benacchio (C), Fernando Kreling (P), Tatsunori Otsuka (S), Gabriele Di Martino (C), Federico Argano (S), Edoardo Caneschi (C).

Cisterna Volley

Landon Currie (L), Alessandro Finauri (L), Tommaso Barotto (O), Fabian Plak (C), Yuga Tarumi (S), Filippo Lanza (S), Alessandro Fanizza (P), Enrico Diamantini (C), Nicola Salsi (P), Daniele Mazzone (C), Tommaso Guzzo (O), Efe Bayram (S), Jacopo Tosti (C), Daniel Muniz De Olivera (S).

Cucine Lube Civitanova

Wout D’Heer (C), Noa Duflos-Rossi (S), Pablo Kukartsev (O), Giovanni Maria Gargiulo (C), Eric Loeppky (S), Santiago Orduna (P), Francesco Bisotto (L), Fabio Balaso (L), Mattia Boninfante (P), Poriya Hossein Khanzadeh (S), Aleksandar Nikolov (S), Marko Podrascanin (C), Mattia Bottolo (S), Davi Tenorio (C).

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Paolo Porro (P), Henri Emmanuel Léon (O), Domenico Pace (L), Ramazan Efe Mandiraci (S), Francesco Comparoni (C), Joris Seddik (C), Gianluca Galassi (C), Robertlandy Simon (C), Dragan Travica (P), Robbert Andringa (S), Josè Miguel Gutierrez (S), Alessandro Bovolenta (O), Luca Loreti (L).

Itas Trentino

Alessandro Bristot (S), Nicola Pesaresi (L), Alessandro Michieletto (S), Riccardo Sbertoli (P), Jordi Ramon (S), Gabi Garcia Fernandez (O), Theo Faure (O), Gabriele Laurenzano (L), Daniele Lavia (S), Leonardo Gabriel Sandu (C), Bela Bartha (C), Flavio Resende Gualberto (C), Alessandro Acquarone (P), Simon Valentin Torwie (C).

MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Riccardo Copelli (C), Lorenzo Codarin (C), Domenico Cavaccini (L), Matteo Bonomi (P), Marko Sedlacek (S), Simone Oberto (L), Ivan Zaytsev (S), Roland Gergye (S), Lorenzo Sala (O), Giulio Colasanti (C), Aleksandar Stefanovic (C), Michele Baranowicz (P), Nathan Feral (O), Claudio Cattaneo (S).

Mint Vero Volley Monza

Zhasmin Velichkov (S), Diego Frascio (O), Brodie Hofer (S), Erik Rohrs (S), Luka Marttila (S), Lorenzo Ciampi (C), Aidan Knipe (P), Leonardo Scanferla (L), Jacopo Larizza (C), Thomas Beretta (C), Krisztian Padar (O), Jan Zimmermann (P), Leandro Mosca (C), Alessandro Pisoni (L).

Rana Verona

Uros Planinsic (P), Aidan Zingel (C), Lorenzo Cortesia (C), Marco Valbusa (C), Fabrizio Gironi (O), Francesco D’Amico (L), Noumory Keita (S), Francesco Sani (S), Micah Christenson (P), Pietro Bonisoli (L), Lukas Glatz (S), Marco Vitelli (C), Darlan Ferreira Souza (O), Rok Mozic (S).

Sir Safety Perugia

Bryan Argilagos (P), Donovan Dzavoronok (S), Gabrijel Cvanciger (O), Simone Giannelli (P), Agustin Loser (C), Wassim Ben Tara (O), Sebastian Solé (C), Massimo Colaci (L), Yuki Ishikawa (S), Kamil Semeniuk (S), Oleh Plotnytskyi (S), Roberto Russo (C), Marco Gaggini (L), Federico Crosato (C).

Sonepar Padova

Alberto Polo (C), Davide Gardini (S), Francesco Zoppellari (P), Benjamin Diez (L), Tommaso Stefani (O), Boris Biserov Nachev (C), Alessandro Toscani (L), Vuk Todorovic (P), Francesco Bergamasco (S), Mattia Orioli (S), Andrea Truocchio (C), DiAeris Taila McRaven (C), Veljko Masulovic (O), Tim Held (S).

Valsa Group Modena

Jacopo Massari (S), Luke Perry (L), Pardo Mati (C), Giovanni Sanguinetti (C), Filippo Federici (L), Amir Tizi-Oualou (P), Vlad Davyskiba (S), Luca Tauletta (C), Luca Porro (S), Simone Anzani (C), Paul Buchegger (O), Arthur Bento (S), Ahmed Ikhbayri (O), Matias Giraudo (P).

Yuasa Battery Grottazzolina

Amir Mohammad Golzadeh (O), Giulio Magalini (S), Marco Cubito (C), Riccardo Vecchi (L), Marco Falaschi (P), Dragan Stankovic (C), Marco Pellacani (C), Iliya Petkov (C), Dusan Petkovic (O), Michele Fedrizzi (S), Manuele Marchiani (P), Lazar Koprivica (S), Georgi Tatarov (S), Andrea Marchisio (L).

L’appuntamento più atteso arriverà domani pomeriggio alle 14.30 con la Presentazione della Stagione e dei Calendari 2025/26, un evento trasmesso in diretta su YouTube, che aprirà ufficialmente il sipario sull’imminente campionato.

Cuneo Volley, tra entusiasmo e orgoglio, è pronta a misurarsi con i grandi della pallavolo italiana e a scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva.