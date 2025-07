Lega Pallavolo Serie A, il nuovo logo guarda al futuro. Cuneo, via alla sfida salvezza in SuperLega

Mattinata intensa a Bologna per il volley italiano: all’interno del fitto calendario del Volley Mercato, è stato ufficialmente svelato il nuovo logo della Lega Pallavolo Serie A, sintesi di rinnovamento e identità, con colori decisi e un font moderno scelti per rappresentare potenza, appartenenza e una nuova forza comunicativa rivolta al futuro.

Un cambio di immagine che “rappresenta la pallavolo italiana per valori, qualità e sviluppo - sottolinea Massimo Righi, presidente della Lega -. “Il claim mi è da subito piaciuto: abbiamo analizzato molte proposte, guardando anche ai rebrand sportivi mondiali per scegliere la strada migliore”.

(Il nuovo logo della Lega Pallavolo Serie A maschile)

Nelle stesse ore, Cuneo Volley ha annunciato l’ultimo acquisto utile a completare il suo roster per la prossima, cruciale stagione di SuperLega: sarà il giovane talento francese Nathan Feral a occupare il delicato ruolo di opposto. “È stata una trattativa importante - racconta il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo - ringrazio la società di Tolosa per la disponibilità e l’agenzia che rappresenta il ragazzo per l’enorme lavoro svolto”.

Il roster allestito dalla dirigenza vede conferme inossidabili come Cavaccini e Codarin, e una serie di innesti strategici come Baranowicz in regia e Sedlacek tra i posto-4, pronti a dare equilibrio ed esperienza a una squadra che punta sulla crescita dei giovani e sul sostegno del proprio pubblico, che potrà fare la differenza anche in Superlega.

"Per quanto riguarda il nuovo logo di Lega - fa sapere da Bologna l'addetta stampa di Cuneo Volley, Stella Testa -, ci saranno altre declinazioni, per esempio la versione con il Tricolore e altre novità. I loghi congiunti Credem Banca restano invece invariati per questo campionato, ma cambieranno dal prossimo anno”.