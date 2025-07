Bullismo e cyberbullismo: più fondi per il benessere dei nostri ragazzi

“Grazie all’impegno del vicepresidente e assessore all’Istruzione Elena Chiorino, il nuovo Piano triennale di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo avrà più risorse, passando da 240.000 a 280.000 euro per il biennio 2025-2026. Un segnale concreto, che certifica come l’attenzione di Fratelli d’Italia verso i nostri ragazzi e le famiglie piemontesi sia comprovata”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti.

“Ancora una volta - sottolinea Paola Antonetto, Presidente della VI Commissione - dimostriamo che Fratelli d’Italia non si limita alle parole ma porta risultati. Il Piano voluto dall’assessore Chiorino è un documento di riferimento per scuole, famiglie, educatori e per chiunque lavori ogni giorno per prevenire fenomeni odiosi come bullismo e cyberbullismo. Non è uno slogan, ma uno strumento concreto di protezione e crescita, una progettualità che verrà portata anche al tavolo nazionale”.

Il Piano tutela e valorizza la dimensione educativa, psicologica e sociale dei minori, con un’attenzione particolare ai più fragili, promuove il benessere tra pari, diffonde la cultura della legalità e rafforza la rete di supporto a chi ha un ruolo educativo. Proprio per la sua progettualità virtuosa sarà portato come esempio al tavolo nazionale.

“Questa è la buona politica di Fratelli d’Italia: ascoltare, lavorare insieme a chi è sul campo e garantire strumenti veri per costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi - conclude la Portavoce di Fratelli d’Italia in VI Commissione, Federica Barbero -. Ringraziamo Chiorino per l’impegno e la concretezza: il Piemonte continua a dimostrare che quando si governa bene, si danno risposte reali ai problemi di tutti i giorni”.