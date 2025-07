Due nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Tarantasca

Il Comune di Tarantasca compie un passo concreto verso la mobilità sostenibile con l’installazione di due nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, grazie al Progetto Polis promosso e finanziato totalmente da Poste Italiane.

Le colonnine sono state collocate in due punti strategici del territorio comunale: una nel concentrico di Tarantasca, in Piazza Don Mario Isoardi, e l’altra nella frazione di San Chiaffredo, in Via Don Garzino.



Per favorire l’accessibilità alle nuove infrastrutture, alcuni posti auto sono stati riconvertiti in parcheggi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, contribuendo così a incentivare l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.



Con questa iniziativa, il Comune di Tarantasca si conferma parte attiva nel percorso di transizione ecologica che sta coinvolgendo tutto il Paese. Le nuove colonnine rappresentano un servizio utile alla cittadinanza e al territorio, con ricadute positive in termini ambientali, riducendo le emissioni atmosferiche e l’inquinamento acustico , ed economici, valorizzando al contempo le realtà locali.



L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per questo risultato, che va nella direzione di una maggiore sostenibilità e attenzione al futuro, ringraziando Poste Italiane per aver permesso la realizzazione.