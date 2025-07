Salmour, il nuovo Postamat operativo entro una decina di giorni

A giorni sarà in funzione il nuovo Postamat di Salmour. Dopo una fase di ristrutturazione interna, il macchinario di ultima generazione, localizzato al piano terra dell’edificio che ospita il municipio, all’angolo tra via Vittorio Emanuele I e via Roma, permetterà il disbrigo di varie funzioni, dal prelievo di denaro ai servizi di ricarica, alle rendicontazioni dei conti.

«Tra una decina di giorni il Postamat sarà operativo – spiega il sindaco Roberto Salvatore –, è solo più una questione di installazione e sviluppo dei necessari applicativi. La macchina è facilmente individuabile perché si affaccia sulla Strada Provinciale 217 e rientra nel complesso del Comune».

Gli utenti sono quindi avvisati: un servizio rinnovato sarà presto a loro disposizione.