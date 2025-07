Savigliano: otto gli stagionali ospiti nel campo di accoglienza in zona via Alba

Come da previsioni ha riaperto nella prima settimana di luglio il campo di accoglienza per i lavoratori stagionali della frutta, allestito anche quest'anno in via Snos, nella zona industriale di via Alba.

Otto sono i ragazzi accolti per il momento, tutti lavoratori del settore frutticolo dell'area saviglianese. Il campo può accoglierne fino a 15, con l'eventuale possibilità di un piccolo incremento.

Sei in tutto i moduli abitativi, con area docce, lavanderie, posto per dormire, cucina e magazzino.

Il campo è gestito, come gli scorsi anni, dalla Cooperativa Armonia, e resterà aperto fino alla fine di novembre.

«Quest'anno il campo è stato aperto due settimane prima del solito – spiega l'assessore alle Politiche sociali Anna Giordano –. Segno questo della necessità e dell'utilità di un'accoglienza strutturata e ben organizzata dei lavoratori stagionali sul territorio. Un'accoglienza che ha sempre dimostrato di funzionare bene e che è frutto del protocollo che abbiamo nuovamente siglato alcune settimane fa in Prefettura a Cuneo».