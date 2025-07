Voci bianche al Ghedini: in partenza un corso di canto corale

Il Conservatorio Ghedini di Cuneo arricchisce la propria offerta didattica organizzando un corso di canto corale per voci bianche aperto a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni di età, con possibilità di inserimenti in via straordinaria anche per allievi di 6 o fino ai 14 anni. Le lezioni del coro si terranno, nei locali del Conservatorio in via Roma 19 a Cuneo, dalle ore 17 alle ore 18.30 di tutti i giovedì dal 2 ottobre fino al 28 maggio 2026, ad esclusione dei giorni che ricadono nei periodi delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre e il costo è di 100 euro per tutto l’anno: i moduli si possono trovare sul sito del Ghedini, al link https://www.conservatoriocuneo.it/coro-di-voci-bianche .

Il corso è condotto da Claudio Fenoglio, Maestro del coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino e docente al Ghedini di Direzione di coro e Repertorio corale per Didattica della musica; durante le lezioni sarà affiancato da studenti di Didattica della musica, che stanno frequentando al Conservatorio di Cuneo un percorso dedicato nello specifico all’insegnamento in ambito musicale.

«Siamo particolarmente orgogliosi – dice il direttore del Ghedini Deborah Luciani – di presentare questa nuova iniziativa che rappresenta un importante ampliamento della nostra offerta formativa verso le giovani generazioni. Il nuovo coro di voci bianche nasce dalla convinzione che l’educazione musicale debba iniziare fin dalla più tenera età, quando i bambini sono naturalmente più ricettivi e spontanei nell’approccio al canto e alla musica. Affidare questo progetto al Maestro Claudio Fenoglio, con la sua straordinaria esperienza presso il Teatro Regio di Torino e la sua comprovata competenza nel lavoro con le voci bianche, ci garantisce un percorso di altissima qualità didattica e artistica. La sua presenza al Conservatorio Ghedini arricchisce ulteriormente il nostro corpo docente e conferma la vocazione del nostro istituto a essere un punto di riferimento per l’eccellenza musicale sul territorio. Questo corso rappresenta anche un’ottima opportunità per i nostri studenti di Didattica della musica, che potranno affiancare il Maestro Fenoglio acquisendo esperienza diretta nell’insegnamento ai più piccoli, completando così la formazione con un’esperienza pratica di grande valore. Il Conservatorio Ghedini si conferma così non solo come istituzione di alta formazione musicale, ma anche come centro propulsore di cultura musicale per tutta la comunità cuneese, aprendo le sue porte alle famiglie e contribuendo alla crescita culturale e umana dei nostri giovani concittadini».

L’iniziativa è stata presentata alle scuole cuneesi nelle ultime settimane dell’anno scolastico recentemente concluso e sabato 13 settembre si terrà una giornata a porte aperte dedicata alle famiglie, che potranno visitare, in tre diversi turni alle ore 10, 11.30 o 14.30, i locali del Conservatorio dove si terranno le lezioni, incontrare il Maestro del coro e conoscere meglio e più nel dettaglio questo percorso formativo, ponendo tutte le domande necessarie per chiarire dubbi e curiosità in merito a questa proposta. Per questioni organizzative, è necessario prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-coro-di-voci-bianche-giornata-a-porte-aperte-per-le-famiglie-1479193630969 .

Giovedì 18 e 25 settembre si terranno poi, dalle ore 17 alle ore 18.30, due lezioni di prova gratuite: i bambini potranno provare a piccoli gruppi il percorso formativo sotto la guida di Claudio Fenoglio. A seguito di questi due pomeriggi, chi proseguirà con le successive lezioni sarà invitato a versare la tassa di frequenza entro il 31 ottobre.

Il principale obiettivo del progetto è avviare un percorso strutturato di vocalità e lettura musicale, ma non soltanto: cantare in coro è un’esperienza profonda in cui si condividono emozioni e stati d’animo; nello stesso tempo è un’attività educativa fra le più adatte per far emergere nel bambino qualità come la concentrazione, l’espressività e la sensibilità. Nel coro di voci bianche si esercita l’ascolto di sé stessi, prendendo coscienza del suono del proprio corpo, e l’ascolto dell’altro, accettando la proposta sonora del vicino di canto, rivivendola, modificandola, filtrandola attraverso la propria sensibilità. Abbinare queste sensazioni significa migliorare il singolo in funzione del gruppo, mettendo sé stessi in reale collegamento con gli altri. Il suono cantato penetra a fondo nelle coscienze e permette una maggiore connessione fra i singoli che, durante il canto, si relazionano intensamente. Si tratta quindi di un percorso formativo e di crescita, che può tuttavia avere concrete ricadute anche sotto il profilo artistico: i cori di voci bianche possono intervenire in concerti o saggi nelle principali ricorrenze annuali, in concerti organizzati a seguito di richieste del territorio o nella produzione di piccole opere interpretate dal coro e dedicate a un pubblico di altri bambini e ragazzi.

Diplomato con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte, in Musica Corale e Direzione di Coro e in Composizione, Claudio Fenoglio ha iniziato a lavorare con regolarità nei teatri lirici a soli ventiquattro anni. È insegnante di vocalità corale, di lettura musicale e di repertorio solistico e corale; è al contempo compositore, direttore di coro, direttore d’orchestra e pianista.

Dal 2010 al gennaio 2018 è stato Maestro del Coro principale del Teatro Regio di Torino e, dal 2008, è Maestro del Coro di Voci Bianche e Direttore della Scuola di Canto Corale della stessa fondazione. Nel 2021 ha fondato l’Ensemble Vocale Polimnia con il quale ha effettuato numerosi concerti e registrazioni; è direttore artistico dell’omonima associazione che si occupa di formazione e di attività artistico-musicale in ambito corale giovanile. Ancora nel 2021 è stato scelto come Docente del Coro di Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma e nel 2023 ha iniziato la collaborazione con il Teatro Regio di Parma con l’incarico di Responsabile Didattico della Scuola di Canto Corale Voci Bianche.