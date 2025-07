Dopo aver accoltellato alla moglie per tentare di ucciderla, sceglie il rito abbreviato

“Ho visto un uomo consapevole della gravità di quello ciò che è successo. Ha riposto con dignità e lealtà”. Era stato questo il commento a caldo dell’avvocato Pier Mario Morra all’esito dell’interrogatorio del suo assistito, l’elettricista che nel settembre 2024 avrebbe tentato di uccidere la moglie a Morozzo.

Quella mattina la donna stava recandosi al lavoro, quando venne raggiunta in garage e colpita con un coltello dal marito.

In carcere da quel momento, l’elettricista 45enne, dopo essersi avvalso in un primo tempo della facoltà di non rispondere, nel marzo scorso aveva deciso di rispondere alle domande del sostituto procuratore Alessia Rosati, titolare del fascicolo.

Nei giorni scorsi, l’avvocato Morra ha fatto richiesta di poter far accedere il suo assistito al rito abbreviato condizionato dall’audizione di un testimone. Richiesta, questa, che è stata accolta dal gup Daniela Rita Tornesi. L’ascolto del testimone avverrà il 13 ottobre. L’accusa sostenuta dalla Procura è di tentato omicidio aggravato e di maltrattamenti.

Una coltellata che, come movente, parrebbe avere la mancata accettazione da parte dell’uomo della richiesta di separazione della moglie che, dopo essere stata colpita, era riuscita a scappare in strada.

Qui venne soccorsa, trasportata d’urgenza e ricoverata all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

I colpi inferti con il coltello, cinque parrebbe, non raggiunsero per poco un polmone e la pleura della donna che, ad oggi, come fatto sapere dalla sua legale, l’avvocato Gabriella Chiapella, sta bene. “Il percorso risarcitorio è stato completato - fa sapere Morra-. La difesa attende l’esito dell’audizione del testimone per ogni ulteriore valutazione in ordine alla penale responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti”.

“A prescindere dal risarcimento ottenuto dalle parti offese da me rappresentate - ha commentato l’avvocatoChiapella - e che ha evitato la loro costituzione di parte civile nel giudizio abbreviato concesso, resta la gravità e delicatezza della vicenda per la quale si attendono con fiducia le determinazioni del Tribunale”.