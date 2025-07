Strada provinciale 3 chiusa per incidente nel comune di Barbaresco

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte della squadra dei vigili del fuoco di Alba per un camioncino che si è ribalto in autonomia mentre percorreva la sp 3 nel comune di Barbaresco.



La strada è stata momentaneamente chiusa a causa dell'ingombro del mezzo rovesciato occupante entrambe le carreggiate. Sul posto a gestire la viabilità sono presenti i carabinieri.

L'autista, dalle prime informazioni, risulterebbe indenne, ma è stato comunque affidato alle cure del 118.



La strada verrà riaperta non appena liberata.