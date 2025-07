Perché sempre più italiani si fanno curare fuori dall’Italia (e non te lo dicono)

Negli ultimi anni, un numero crescente di italiani ha scelto di varcare i confini nazionali per sottoporsi a cure mediche e odontoiatriche. Non si tratta solo di una questione di risparmio: dietro questa tendenza si nasconde un cambiamento profondo nel rapporto tra cittadini e sistema sanitario. Ma perché molti di loro evitano di parlarne apertamente?

Un fenomeno in crescita silenziosa

Il cosiddetto turismo sanitario è ormai una realtà consolidata in Europa. Migliaia di italiani, ogni anno, si rivolgono a cliniche in Croazia, Ungheria, Romania e soprattutto in Albania per cure dentistiche, chirurgiche ed estetiche. Secondo stime non ufficiali, si parla di oltre 30.000 pazienti italiani che scelgono di curarsi all’estero annualmente.

Molti lo fanno senza condividerlo con amici o familiari. "Preferisco non dirlo, sembrerebbe che lo faccio solo per risparmiare", racconta Marco (nome di fantasia), 52 anni, impiegato torinese che ha appena completato un trattamento implantologico a Tirana.

Oltre al risparmio: qualità e tempi di attesa

Certo, il costo gioca un ruolo fondamentale. Un impianto dentale completo in Italia può costare anche il triplo rispetto a una clinica albanese. Ma il prezzo non è l’unico motivo. “In Italia mi avevano dato appuntamento dopo tre mesi, in Albania ho risolto tutto in una settimana”, aggiunge Laura, 45 anni, di Cuneo.

La rapidità e l’efficienza sono elementi determinanti, specie per chi ha subito dolori cronici o necessita di interventi urgenti. Alcune strutture odontoiatriche con sede a Tirana, secondo quanto riportato da una clinica specializzata in trattamenti per pazienti italiani , registrano un costante aumento di richieste, con molti pazienti che tornano per controlli periodici o interventi aggiuntivi.

Perché non se ne parla?

La reticenza nasce da diversi fattori: un certo orgoglio nazionale, il timore del giudizio, ma anche la percezione errata che cure fuori dall’Italia siano "di serie B". Una narrazione smentita dai fatti: molte cliniche in Albania sono certificate ISO, adottano protocolli europei e impiegano medici formati in Italia o Germania.

“C'è ancora lo stigma che l’estero equivalga a bassa qualità, ma oggi è spesso il contrario: strutture moderne, tecnologia avanzata, staff multilingue”, spiega un chirurgo orale italiano che collabora con diverse cliniche nei Balcani.

Un nuovo modo di intendere la cura

Questa nuova forma di mobilità sanitaria mette in discussione il modello centralizzato della sanità pubblica italiana. Mentre il SSN affronta crisi di risorse, lunghe liste d’attesa e carenza di personale, sempre più cittadini si orientano verso soluzioni alternative, personalizzate e flessibili.

Non si tratta solo di "turismo del risparmio", ma di una vera migrazione per diritto alla cura. Un diritto che alcuni sentono minacciato all’interno del proprio Paese.

Il futuro della sanità è senza confini?

Con l’apertura delle frontiere europee e la digitalizzazione dei servizi sanitari, il concetto stesso di “sanità nazionale” sembra destinato a cambiare. Secondo alcuni analisti, nei prossimi dieci anni vedremo una crescita esponenziale della sanità transfrontaliera, soprattutto per prestazioni ad alto costo come implantologia, ortodonzia e chirurgia estetica.

E forse, con il tempo, cadrà anche il tabù del silenzio: farsi curare all’estero potrebbe diventare non solo una scelta logica, ma anche una normale conversazione da bar.















