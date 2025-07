Borgo San Dalmazzo, un’estate di eventi: cultura, sport e solidarietà animeranno il territorio comunale

L’estate 2025 a Borgo San Dalmazzo si annuncia all’insegna della partecipazione e della valorizzazione del territorio, grazie a un calendario fitto di manifestazioni capaci di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

Ha segnato un momento storico la cerimonia solenne svoltasi il 16 luglio in Molise per la firma ufficiale del patto di gemellaggio tra i Comuni di Agnone e Borgo San Dalmazzo, in memoria di don Raimondo Viale. Un legame simbolico e istituzionale volto a rafforzare i valori della solidarietà e della memoria civile.

Sul fronte delle infrastrutture, da lunedì 21 luglio prenderanno il via i lavori di asfaltatura, che interesseranno la corsia oggetto dei recenti interventi di posa del teleriscaldamento. Investimenti fondamentali pensati per migliorare la qualità delle vie cittadine e la sicurezza stradale, senza rallentare l’attività culturale.

L’offerta di eventi si apre già questa sera, 17 luglio, presso il Santuario di Monserrato: l’associazione Eso Es festeggerà il suo decennale con uno spettacolo per famiglie, confermando l’attenzione dedicata sia alle associazioni locali sia alla crescita dell’offerta d’intrattenimento rivolta a tutte le generazioni.

Grande successo ha riscosso la prima edizione cittadina dei Giochi Senza Frontiere, svoltasi sabato 12 luglio nel Parco del Tesoriere di via Tevere: l’appuntamento, pensato per il divertimento di piccoli e adulti, si candida a diventare un punto fermo del calendario estivo.

Sport e socialità torneranno protagonisti martedì 22 luglio, con il secondo appuntamento di street basket dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, nell’ambito del progetto Spaziare, patrocinato dal Comune, volto a promuovere aggregazione e sana competizione tra i più giovani.

Venerdì 18 luglio Borgo San Dalmazzo vivrà invece “Un Borgo di Sera”, un’elegante notte d’estate in bianco animata da spettacoli, laboratori, sport e sorprese adatte a tutte le età. Il venerdì successivo, 25 luglio, nella stessa atmosfera di festa, sarà la volta della serata “en rojo”, che anticiperà l’arrivo della prestigiosa “Vuelta”, portando lo spirito internazionale del ciclismo e della cultura spagnola in città.

Musica protagonista nella serata di sabato 26 luglio: l’Anfiteatro di Monserrato ospiterà Anime Salve, cover band dedicata alle canzoni di Fabrizio De André, per una notte di poesia e note sotto le stelle, in uno degli scenari più suggestivi del borgo.

L’Amministrazione comunale sottolinea come anche quest’anno la varietà e la qualità delle iniziative puntino a coinvolgere attivamente la cittadinanza, sostenendo associazioni, valorizzando giovani talenti e promuovendo il benessere collettivo. A Borgo San Dalmazzo, l’estate 2025 si conferma stagione di incontri, cultura e divertimento aperti a tutti.