L’estate del Vespa Club Fossano tra passione e tradizione

Il Vespa Club Fossano si conferma protagonista di un’estate all’insegna della socialità e della passione per le due ruote d’epoca. La recente partecipazione alla tredicesima edizione di “Mangia in… Vespa”, organizzata dal Vespa Club Verzuolo, ha rappresentato una significativa occasione di incontro tra appassionati, valorizzando convivialità e buona cucina.

Lo scorso 28 e 29 giugno il sodalizio fossanese ha contribuito, insieme a numerosi altri club italiani e stranieri, a festeggiare i 75 anni del Vespa Club Carpi. Si è trattato di un raduno internazionale che ha riunito centinaia di vespisti, rendendo omaggio a una vera icona del patrimonio motoristico italiano.

L’impegno del Vespa Club Fossano prosegue anche nel prossimo fine settimana: dal 18 al 20 luglio i soci parteciperanno a Mondovì all’evento “Vecchie Signore”, rassegna dedicata ai veicoli storici ante 1955. Il club sarà coinvolto sia nell’organizzazione sia nella partecipazione, ribadendo così il proprio ruolo di promotore della cultura dei motori e della valorizzazione delle auto e moto d’epoca.

Il momento centrale dell’estate sarà senza dubbio il tour “Langa in… Vespa”, in programma domenica 27 luglio. L’appuntamento è fissato alle ore 9:00 presso la sede del Vespa Club Fossano, in Piazza Romanisio 21. Da lì, il gruppo attraverserà alcuni tra i più suggestivi borghi del territorio – Salmour, Narzole, Vergne, La Morra – per poi fare sosta di circa un’ora e mezza presso la cantina Moscone, dove sarà possibile visitare le cantine e degustare due vini locali abbinati a stuzzichini (20€ a persona).

Il percorso continuerà verso l’Annunziata, Valle Talloria, Monforte e Monchiero, dove i partecipanti pranzeranno insieme con il tradizionale pranzo al sacco, condividendo quanto portato da casa per rafforzare lo spirito di comunità e amicizia.

Le prenotazioni per l’iniziativa restano aperte fino al 22 luglio, contattando il numero 334 7109851. I posti sono limitati.

Il Vespa Club Fossano rinnova così il suo invito a tutti gli appassionati della storica due ruote: l’estate in Vespa promette gusto, paesaggi unici e tanta passione. Un’occasione da non perdere per vivere e condividere il fascino delle colline UNESCO in sella a una leggenda italiana.