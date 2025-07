Ultima serata per “Coincidenze tra le righe”: poesia e legami femminili con Rosa Maria Di Natale alla Marsam Locanda

Venerdì 18 luglio, ultimo appuntamento con la rassegna letteraria “Coincidenze tra le righe”, a Marsam Locanda, in Frazione Roncaglia 12, a Bene Vagienna. La rassegna letteraria che è dibattito, incontro di generi e di culture, dopo il successo delle prime due serate con ospiti che hanno dialogato su saggio e giallo, conclude il suo primo ciclo estivo con la poesia.

Il terzo e ultimo incontro, previsto per il 18 luglio, ospiterà per l’occasione Rosa Maria Di Natale, giornalista professionista, scrittrice e poetessa, che vive e lavora a Catania.

L’autrice, dopo aver pubblicato diversi racconti, ha esordito nel 2021 con il romanzo Il silenzio dei giorni (Ianieri), ricevendo svariati riconoscimenti, e in rassegna porterà - per restare fedele al tema di questa prima edizione, ovvero i legami - la sua prima raccolta poetica Corpo di tutte le madri (Ensemble). Questa raccolta narra in versi come il corpo-mondo delle madri sia abitato dalle figure del Mito, possa viaggiare con la Storia e trattenga le memorie private, i giorni ordinari o quelli di guerra, ospiti le creature più minuscole di Madre natura.

Ma non solo, le suggestioni raccontano anche i corpi ugualmente accoglienti delle non madri (madri oblique), delle anziane che hanno perso memoria di sé, o i corpi urlanti delle donne di ieri vittime di violenza (la magàra accusata di essere una strega) e di oggi (i versi in dialetto siciliano raccontano le fasi che precedono un femminicidio). La voce dell’autrice racconterà con delicatezza e decisione, e a tratti con ironia, la fisicità femminile, anche al momento in cui si lascia la vita. Una raccolta che è anche un canto della donna per la donna, un grido, un segnale che arriva dall’energia femminile del mondo.

L’incontro si terrà alle 19, presso Marsam Locanda e sarà presentato dalla giornalista e curatrice della rassegna, Samantha Viva e come sempre sarà accompagnato da un calice di prosecco. A seguire ci si potrà intrattenere la cena, con un menù dedicato alle mille sfumature dell’isolamadre che è la Sicilia, e per cui è consigliata la prenotazione al numero 3334873667. È possibile acquistare copia del libro durante l’incontro o a Fossano, presso la libreria “Le nuvole”, che supporta l’evento.