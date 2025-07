Gal Tradizioni Terre Occitane: Aurelio Blesio resta presidente, rinnovato a metà il Cda

Come da previsioni, Aurelio Blesio prosegue nella guida del Gal Tradizioni Terre Occitane con l’impegno di cedere la presidenza, ad inizio 2027, a Roberto Ellena, sindaco di Frassino.

È questo il compromesso raggiunto tra le cinque Unioni montane (Stura, Grana, Maira, Varaita e Po), che fanno parte del più grande Gruppo di Azione Locale del Piemonte, dopo un braccio di ferro che vedeva le prime tre contrapposte alle altre due.

Stura, Grana e Maira erano per la riconferma di Blesio, già sindaco di Caraglio, anche dopo il terzo mandato consecutivo, mentre Varaita e Po avevano posto sul tavolo il nome di Ellena.

È toccato a Loris Emanuel, presidente dell’Unione Valle Stura, durante l’assemblea dei soci svoltasi martedì sera nella sede del Filatoio di Caraglio, avanzare la proposta di mediazione, accolta senza particolari discussioni.

Come tutti i compromessi rende tutti contenti e tutti un po’ insoddisfatti, ma pare che non vi fosse altra via pur uscire dal cul de sac.

Rinnovato a metà il consiglio di amministrazione.

Riconfermati i due rappresentanti delle organizzazioni agricole: Sara Ferrero (Coldiretti) e Alessandra Arneodo (Cia).

Cambiano invece quelli di Ascom e Confartigianato.

Per la Confcommercio di Cuneo arriva Marco Fuso, al posto di Danilo Rinaudo che rappresentava l’Ascom saluzzese.

A rappresentare gli artigiani sarà Michela Alladio, esponente di Confartigianato.