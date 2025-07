Calcio: il Bra avanti con Alessio Rosa

Alessio Rosa e il Bra, il percorso insieme continua.

La società giallorossa annuncia di aver raggiunto l'accordo per la stagione 25/26 in C con l'attaccante nativo di Tivoli e classe 2003.

Arrivato nella città della Zizzola nel gennaio 2025, si è messo a disposizione da subito con abnegazione e mentalità. Anche lui, ha contribuito per il raggiungimento del sogno promozione "tra i prof".

Si è già aggregato al gruppo e sta lavorando con mister Fabio Nisticò e lo staff tecnico.

Nella foto è in compagnia del DS Ettore Menicucci. Bentornato Alessio!