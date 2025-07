Tiro con l'arco: doppio trionfo per gli Arcieri dell'Elice, un weekend di podi

Sabato 5 luglio, a Castagnito, Giada Parola ha conquistato il primo posto nella gara 70/60 metri AN AF (arco nudo allieve femminile), mentre Flavio Paradiso ha sfiorato il podio nella divisione AN MM (arco nudo master maschile)

Domenica 6, a Villar Focchiardo, nel Campionato Regionale 3D, un percorso nei boschi avendo come bersaglio animali in resina, ancora Giada Parola ha replicato il primo posto (AN UNDER 20).

Ottimo anche Nicolò Parola, classificato quarto negli individuali e secondo negli scontri di classe. Partecipazione anche degli atleti Flavio Paradiso e Gabriella Sasia, anche istruttori emeriti dei ragazzi.

Infine, domenica 13 a Cameri, le gare del Campionato Regionale Tiri di Campagna, un percorso sfidante nel bosco con 24 piazzole, di cui 12 con distanze note e 12 con distanze sconosciute, ha messo alla prova la precisione e l'intuito degli arcieri: Gabriella Sasia ha ottenuto il secondo posto OL MF , Kevin Giordana si è classificato secondo (Arco Olimpico Allievi Maschili) e Nicolò Parola ha conquistato il terzo posto.