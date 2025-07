Volley B1/F, il Mondovì Volley ha scelto il suo opposto: è Giada Sangoi

Dopo aver riempito tutte le caselle nei ruoli di libero, palleggiatrice e centrale, è ora tempo di spostarsi verso le palle aperte in casa Mondovì Volley. Il primo nome in questa categoria è quello di Giada Sangoi, opposto classe 2004 di 183 cm: nello scacchiere di coach Basso dovrà essere lei una delle principali “bocche da fuoco” dell’attacco monregalese.

Sebbene ancora soltanto ventenne, Giada ha già una lunga esperienza tra Serie A2 e B1, categorie che frequenta ininterrottamente dal 2020. È infatti in quell’anno che dalle giovanili di Martignacco inizia ad avere le prime esperienze nella prima squadra in A2, dividendo anche il taraflex con alcune “Pumine” come Agata Tellone, Viola Tonello e Roberta Carraro e visitando da avversaria il palazzetto monregalese.

Per la sua prima esperienza al di fuori del settore giovanile che l’ha cresciuta, Giada Sangoi sceglie il vicino Blu Team Pavia di Udine in B1, a cui fa seguire una stagione, quella del 2023-24, dall’altro capo dello stivale: la chiamata delle pugliesi Zero5 Castellana Grotte è l’anticamera al ritorno in A2, con la maglia della Tenaglia Abruzzo Altino. L’avventura in terra abruzzese dura però soltanto mezza stagione, con l’approdo nella seconda metà alla Bindi Spa Passione Volley Valdarno di nuovo in B1.

Adesso l’avventura piemontese, nuovo lato di un poligono che ha già toccato tanti estremi d’Italia: “Sono molto contenta di poter far parte di questo progetto perché fin da subito ho riscontrato una grande professionalità e fiducia da parte della società. Ho avuto la fortuna di poter già assaporare l’ambiente qualche anno fa e mi colpì molto il calore e la passione di tutti i tifosi del Palamanera! Non vedo l’ora di mettermi in gioco, crescere e lavorare insieme e di poter conoscere tutto lo staff e le mie nuove compagne.”

LA CARRIERA DI GIADA SANGOI

Giovanili: Libertas Martignacco

2020-2022: Itas Ceccarelli Martignacco (A2)

2022-2023: Blu Team Pavia di Udine (B1)

2023-2024: Zero5 Castellana Grotte (B1)

2024-2025: Tenaglia Abruzzo Altino (A2)

2024-2025: Bindi Spa Passione Volley Valdarno (B1)